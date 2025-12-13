Филиппу Киркорову делали сложный трехчасовой грим на съемках нового фильма

Народный артист РФ Филипп Киркоров посетил презентацию новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика», в котром сыграл роль криминального авторитета Фила Болгарского.

Звезду готовили к роли около трех часов, нанося ему сложный грим — на правой щеке Киркорова изобразили внушительный шрам. Он отметил, что сниматься в кино — сложная работа, однако ему очень помогла компетентная команда специалистов. Также певец поблагодарил всех, кто работал над фильмом, за возможность поностальгировать по советскому кинематографу.

Временные татуировки же наносить не пришлось — артист и так покрыл ими почти свое тело за прошедшие годы. Он заявил, что ни капли не жалеет об этом.

«Я в жизни вообще ни о чем не жалею! Никогда!», — отметил музыкант.

Для того, чтобы восстановить кожу после такой нагрузки, он прошел различные косметические процедуры. Артист подчеркнул, что сложный грим не проходит для лица бесследно — гримеры подчас «очень сильно издеваются» над ним, и дать коже отдых после этого необходимо. По словам артиста, сейчас ему очень важно выглядеть презентабельно, ведь он готовится к своим сольным концертам.

