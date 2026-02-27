Эвакуированы 150 человек из пострадавшего при взрыве дома в Москве

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 58 0

Они временно размещены в школе.

Что с жильцами доме в Москве, где был взрыв

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

До 150 человек, по данным оперслужб, были эвакуированы из пострадавшего при взрыве дома в Москве. Жильцов перевели в пункт временного размещения (ПВР), открытый в местной школе.

Известно, что число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Москве возросло до двух человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По имеющимся данным, это хозяин квартиры и его дочь. Супруга мужчины находилась не дома в момент инцидента.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в панельном доме в районе Южное Бутово на улице Кадырова, дом 8. В квартире на 15-мэтаже выбиты стекла, разворочен балкон и выбита стена, часть фасада повисла на высоте — ее демонтируют.

Причиной взрыва в многоэтажке послужил газовый баллон для натяжных потолков. В «Мосгазе» прежде сообщали, что дом не был газифицирован. На месте происшествия работают сотрудники пожарной и медицинской служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

0:18
Опубликованы кадры момента взрыва в жилом доме на юге Москвы
0:13
Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков БПЛА
0:05
Умер автор книжного цикла «Песни Гипериона» и романа «Террор» Дэн Симмонс
23:48
Мастер-классы и лекции: как прошел год в обновленном культурном центре «Москвич»
23:40
При взрыве в доме на юге Москвы пострадали муж и дочь хозяйки квартиры
23:30
Жилье, технопарк и путепроводы: как меняются промзоны Москвы

Сейчас читают

Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы
Мать оставила восьмилетнего сына в горах ради воспитания
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео