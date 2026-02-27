Эвакуированы 150 человек из пострадавшего при взрыве дома в Москве

До 150 человек, по данным оперслужб, были эвакуированы из пострадавшего при взрыве дома в Москве. Жильцов перевели в пункт временного размещения (ПВР), открытый в местной школе.

Известно, что число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Москве возросло до двух человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По имеющимся данным, это хозяин квартиры и его дочь. Супруга мужчины находилась не дома в момент инцидента.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в панельном доме в районе Южное Бутово на улице Кадырова, дом 8. В квартире на 15-мэтаже выбиты стекла, разворочен балкон и выбита стена, часть фасада повисла на высоте — ее демонтируют.

Причиной взрыва в многоэтажке послужил газовый баллон для натяжных потолков. В «Мосгазе» прежде сообщали, что дом не был газифицирован. На месте происшествия работают сотрудники пожарной и медицинской служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.