«Не достигли конечной цели»: американский политолог Кавулич о санкциях против России
Европа не добилась выполнения ни одной из ключевых задач, поставленных при введении ограничений.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Политолог Кавулич: санкции против РФ не достигли конечной цели
Санкции против России не помогли Европейскому союзу (ЕС) достичь своих целей. Об этом 5-tv.ru рассказал американский политолог и журналист Джон Кавулич.
Эксперт отметил, что, несмотря на принятые ЕС меры, российская армия продолжает проводить специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
«В этом смысле санкции своей задачи не выполнили», — констатировал он.
Также Евросоюз рассчитывал создать для России невыносимые условия, чтобы принудить ее руководство к выгодной для себя сделке. Этого он также не добился.
В этих условиях возникает вопрос об эффективности санкций как таковых. Хотя рестрикции ЕС номинально демонстрируют его политическую позицию и приводят к локальным экономическим последствиям, своей конечной цели они так и не достигают.
«Поэтому, вероятно, мы увидим и 22-й, и 23-й, и 24-й, и 25-й пакеты санкций», — предположил Кавулич.
Ранее страны ЕС согласовали 20-й пакет санкций против РФ и окончательно утвердили 90-миллиардный кредит для Украины. В разработке также находится 21-й пакет рестрикций.
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