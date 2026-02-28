НАСА запланировало высадку астронавтов на Луну в 2028 году

|
Анастасия Антоненко
В последний раз такая миссия состоялась в декабре 1972 года в рамках программы «Аполлон-17».

Фото: 5-tv.ru

США планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в 2028 году. Об этом сообщил администратор НАСА Джаред Айзекман, его слова опубликованы на сайте агентства.

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обновят лунную программу Artemis, что станет «корректировкой курса» по возвращению человека на Луну.

Будут тестироваться процедуры и технологии стыковки космического корабля Orion с посадочными аппаратами на земной орбите на Луну.

Кроме того, новая миссия также будет включать и стыковку Orion с коммерческими аппаратам компаний SpaceX и Blue Origin

По словам Айзекмана, миссия Artemis III больше не предусматривает посадку на Луну, как предполагалось ранее. Ее планируется запустить к середине 2027 года для проведения технологических испытаний на низкой околоземной орбите. Высадка астронавтов теперь запланирована в рамках миссии Artemis IV в 2028 году.

«Все согласны, что это единственный вариант», — сказал Айзекман на пресс-брифинге. По его словам, обновленный план поддержал конгресс.

НАСА также намерено стандартизировать производство ракеты Space Launch System и сократить интервалы между запусками примерно до десяти месяцев вместо прежних трех лет.

В последний раз пилотируемая высадка на Луну состоялась в декабре 1972 года в рамках миссии «Аполлон-17».

