Перепроизводство: в России снизились цены на один социально значимый продукт

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Эффект может обрести и обратное действие.

На какие продукты упали цены в феврале 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Цены на молоко в России резко снизились из-за перепроизводства

В России заметно снизились закупочные цены на сырое молоко на фоне затоваривания складов и роста производства. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на участников рынка и отраслевых экспертов.

По данным Росстата, по итогам 2025 года остатки нереализованного молока у аграриев достигли 73,5 тысячи тонн — на девять процентов больше, чем годом ранее. В ряде регионов закупочная цена упала примерно на четверть по сравнению с октябрем 2025 года и приблизилась к уровню около 20 рублей за литр.

Экономист Леонид Холод пояснил, что спрос на продукцию глубокой переработки — сыры, сливочное масло и творожки — снизился из-за ограниченной покупательной способности населения.

В «Союзмолоке» подтвердили дисбаланс между предложением и спросом, однако считают ситуацию в целом устойчивой и ожидают восстановления потребления.

Эксперты предупреждают: если производители сократят выпуск, а спрос впоследствии вырастет, это может привести уже к обратному эффекту — дефициту молока и новому росту цен.

