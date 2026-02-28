Ким Чен Ын с дочерью испытали новую модель снайперской винтовки

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 44 0

Лидер КНДР продемонстрировал потрясающую точность.

Как Ким Чен Ын и его дочь проводят время вместе

Фото: Reuters/KCNA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э вместе испытали новую снайперскую винтовку. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации издания, глава КНДР и его дочь стреляли на закрытом полигоне. Ким Чен Ын вел огонь с поразительной точностью, идеально поразив мишень.

Испытанная модель винтовки представляет собой высокоточный стрелковый инструмент нового поколения, разработанный и произведенный Академией оборонных наук КНДР. Лидер Корейской Республики охарактеризовал ее как «замечательное оружие».

Фото: Reuters/KCNA

Ким Чен Ын вручил экземпляры новых снайперских винтовок партийным и военным чиновникам в качестве почетных подарков в честь Девятого съезда Трудовой партии Кореи.

На мероприятии присутствовали члены Центральной военной комиссии партии, старшие командиры Корейской народной армии и гвардии, а также сестра Ким Чен Ына, Ким Е Чжон. Среди прочих на фото можно узнать Хен Сон Воля, помощника генерального секретаря КНДР.

Ранее, 23 февраля, Ким Чен Ын был переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

12:38
Суд в Смоленске арестовал обвиняемого в похищении девятилетней девочки
12:37
«Маленькая победоносная война»: зачем Трампу операция в Иране
12:30
Бактерии на щетине: когда пора выкидывать старую зубную щетку
12:29
Пентагон объявил о старте операции «Эпичный гнев» против Ирана
12:24
Сирены воздушной тревоги звучат в Иерусалиме
12:15
Кризис романтики: почему пользователи массово удаляют приложения для знакомств

Сейчас читают

Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео