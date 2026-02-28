Ким Чен Ын с дочерью испытали новую модель снайперской винтовки

Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э вместе испытали новую снайперскую винтовку. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации издания, глава КНДР и его дочь стреляли на закрытом полигоне. Ким Чен Ын вел огонь с поразительной точностью, идеально поразив мишень.

Испытанная модель винтовки представляет собой высокоточный стрелковый инструмент нового поколения, разработанный и произведенный Академией оборонных наук КНДР. Лидер Корейской Республики охарактеризовал ее как «замечательное оружие».

Фото: Reuters/KCNA

Ким Чен Ын вручил экземпляры новых снайперских винтовок партийным и военным чиновникам в качестве почетных подарков в честь Девятого съезда Трудовой партии Кореи.

На мероприятии присутствовали члены Центральной военной комиссии партии, старшие командиры Корейской народной армии и гвардии, а также сестра Ким Чен Ына, Ким Е Чжон. Среди прочих на фото можно узнать Хен Сон Воля, помощника генерального секретаря КНДР.

Ранее, 23 февраля, Ким Чен Ын был переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.

