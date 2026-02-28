Китай назвал США главной угрозой миру из-за ядерного оружия

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

Представитель Минобороны КНР обеспокоен тем, что Америка намерена возобновить ядерные испытания.

Что думает Китай по поводу США

Фото: © Getty Images/muhammet sager

Пекин обвинил Вашингтон в нарушении ядерного порядка

Пекин обвинил Вашингтон в подрыве глобальной безопасности. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган в соцсети WeChat.

По его словам, именно США являются основным источником дестабилизации в мире, когда речь идет о ядерном оружии.

«Серия негативных действий США в области контроля над ядерными вооружениями, включая выход из соглашений, стала крупнейшим источником дестабилизации международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности», — подчеркнул Чжан Сяоган.

Представитель министерства обороны Китая напомнил, что Вашингтон обладает самым большим ядерным арсеналом в мире. Кроме того, он обеспокоен тем, что США придерживаются концепции превентивного удара и не исключают возобновления ядерных испытаний.

«Мы настаиваем на том, чтобы США добросовестно выполняли свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — добавил представитель Минобороны КНР.

Пекин призвал Вашингтон принять конкретные меры для поддержания международного режима нераспространения ядерного оружия и обеспечения глобального равновесия.

