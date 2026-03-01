Трагедия в Прикамье: найдены тела всех погибших участников турпохода

Спасатели обнаружили тела еще двух исчезнувших в Пермском крае туристов

Сотрудники экстренных служб нашли тела еще двоих туристов, которые ранее числились пропавшими без вести. Об этом сообщили в МЧС Пермского края.

«Все пропавшие мужчины найдены. Один из них передан медикам для оказания помощи. К сожалению, четверо погибли», — сказано в сообщении ведомства.

Как позднее сообщили РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав, единственный выживший участник группы — 67-летний мужчина. У него переохлаждение. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

Ранее стало известно, что пять человек исчезли во время поездки по горам на Урале. Об их пропаже сообщил Telegram-канал 112.

Компания выехала из Уфы на личных автомобилях и направилась в Пермский край. Добравшись до деревни Золотанка неподалеку от Красновишерска, они оставили машины с прицепами и пересели на снегоходы. Дальше путь лежал в сторону горных массивов — туда, где зимой практически нет случайных свидетелей. С тех пор связь с группой оборвалась.

По плану туристы должны были вернуться три дня назад. Однако ни звонков, ни сообщений не поступало. Автомобили и прицепы все еще стоят в Золотанке — как немой знак того, что люди планировали вернуться. Но обратно они так и не приехали. Погодные условия в горах в это время года суровые: глубокий снег, переменчивый ветер, резкие перепады температуры. Даже опытные путешественники здесь могут оказаться в ловушке.

