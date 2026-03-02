В Германии разгорелся скандал из-за фото депутатов с чемоданами жертв Холокоста

В Германии разгорелся скандал после того, как два депутата парламента Бремена опубликовали в Instagram* фотографию с чемоданами жертв Холокоста.

Как выяснилось, Катарина Кэлер (СДПГ) и Саханим Гергю-Филипп («Зеленые») позировали с экспонатами выставки в здании парламента, посвященной ужасам нацистского режима. Кэлер выложила фото после заседания под заголовком «На сегодня хватит», чтобы показать, что рабочий день окончен. Через день пост был удален, но вызвал бурную критику, в том числе от политических оппонентов.

Позже депутаты извинились за инцидент. Во фракции «Зеленых» пообещали обсудить действия своего коллеги.

Прежде крупный скандал разгорелся вокруг швейцарского банка, который на протяжении многих лет был популярен среди украинской бизнес-элиты и политиков. Выяснилось, что в прошлом Credit Suisse использовался не только для сомнительных операций, но и был фактически теневой казной Третьего рейха.

