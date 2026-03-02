Скрывает от чужих — калечит свои: врачи раскрыли опасность антишпионского экрана

Пока технология доступна в дорогих моделях.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Новая технология, которая защищает смартфон от посторонних глаз, вредит вашему здоровью. Об этом врачи рассказали «Известиям».

Несколько дней назад компания «Самсунг» показала флагман с антишпионским экраном. Дисплей становится темным, если смотреть на него под углом. Вот только самый сильный удар смартфон наносит по глазам самого владельца! Причем при обычном использовании. Новый экран пропускает мало света, увеличивает нагрузку на зрение, ведет к переутомлению.

Пока технология доступна в дорогих моделях. Но инсайдеры пишут, что конкуренты «Самсунга» уже готовят свою версию и хотят внедрить ее в бюджетные телефоны.

