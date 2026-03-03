Оттепель обернулась трагедией: глыбы льда и снега калечат людей и разбивают машины

Долгожданная оттепель во многих регионах обернулась смертельно опасной проблемой. Под тяжестью тающего снега рушатся крыши, глыбы льда калечат людей и разбивают машины. Один из таких случаев произошел сегодня в Петербурге, где проблема стоит особенно остро. При этом коммунальщики не спешат признавать ответственность. О том, как потепление снова оказалось внезапным, расскажет корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Только несколько секунд видео из проезжающей мимо машины, но все понятно сразу: человек в крови, рядом куски льда. Все это рухнуло на голову прохожему. Мужчина упал и сам подняться уже не смог. Ему потребовалась помощь врачей. Сейчас территория огорожена, а на кровле к сходу, кажется, готовится еще одна глыба.

А ведь на этом доме наледь образуется регулярно. Убирают ее только после жалоб жителей — так, по крайней мере, было в январе. И, судя по всему, с тех пор на крышу никто не выходил. Тем временем с потеплением на головы петербуржцев летит не только лед, но еще камни, фонари… и даже водосточные трубы.

В Казани от снежной массы с крыши прохожие еле успевают увернуться сами и спасти детей. А в Татарстане кровля многоквартирного дома унесла за собой часть фасада. В Подмосковье снег за секунду заваливает всю парковку… В петербургских парадных при плюсовой температуре начинаются ливни…. В квартирах — потопы.

Когда снег напитывается влагой, он становится плотнее и до четырех раз тяжелее. Так, на крыше площадью 100 квадратных метров 50-сантиметровый слой осадков может весить до 15 тонн!

Усугубить ситуацию умудряются и коммунальщики: одно неловкое движение при очистке кровли — и вот в Твери заливает квартиры, а в Подмосковье на головы жильцов падает потолок!

«Повезло, что супруга в этот момент здесь не была. Потому что, если бы была — ее бы точно прибило бы», — рассказывает Михаил.

Экономия на материалах при строительстве или капремонте, небрежная уборка крыши — или вообще ее отсутствие — таких ошибок стихия не прощает.

«Проблема в кадрах, а не в крышах. Многие забывают про снегозадержание, которое сделано для того, чтобы людям на голову ничего не упало, да?» — говорит строитель Владимир Новиков.

Добиться компенсации за вред, причиненный здоровью, — та еще пытка.

«Необходимо зафиксировать факт повреждения, организовать оценку, обратиться с претензией в предоставленный срок на выплату — десять дней. А если уже требование не будет выполнено добровольно, оплатив госпошлину, обратиться с иском в суд», — объясняет юрист Мария Лаврентьева.

Еще сложнее — с автомобилями. Вот в Домодедове снег падает на припаркованные машины. Сумма ущерба только одной из них — больше 200 тысяч рублей.

«Разбито лобовое стекло, осколки лежали на панели, зеркало слетело, валялось на полу. На данный момент управляющая компания идет в отказ и говорит, что ничего выплачивать не будет», — делится Сергей Майоров.

«Как правило, управляющая компания занимает позицию о том, что повреждение наступили не в результате того, что они недоследили за своей крышей или козырьком, а потому что кто-то другой за этим также не доследил», — отмечает автоюрист Виктор Скрипченко.

Более того: автовладельца могут еще и оштрафовать! Если машина была припаркована ближе, чем в десяти метрах от дома. Впрочем, даже это не освобождает от ответственности тех, кто обязан: следить за состоянием крышь, своевременно убирать снег и обеспечивать безопасность не только жильцов, но и случайных прохожих.

