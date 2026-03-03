Скрытые возможности: какие выплаты пенсионеры должны запрашивать сами

Прайм: не все пенсионные выплаты начисляются автоматически

В России пенсионерам не все положенные выплаты и надбавки назначаются автоматически. В ряде случаев для получения льгот требуется личное обращение в Социальный фонд России (СФР). Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Что приходит без заявления, а что — нет

Эксперт пояснила, что ежегодная индексация пенсий действительно проводится без заявлений. Однако многие пожилые люди даже не подозревают о дополнительных мерах поддержки, которые им полагаются, но требуют оформления.

В частности, речь идет о доплатах пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Также необходимо лично заявлять о надбавках за сельский стаж, если он ранее не был учтен. Выплаты по уходу при достижении 80 лет тоже не придут автоматически.

Коммунальные и налоговые льготы

Отдельного внимания требуют субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Их оформляют, если расходы превышают установленный в регионе порог. Без заявления пенсионера эту льготу не назначат.

Кроме того, пожилые люди имеют право на налоговые вычеты за лечение и покупку лекарств. Но компенсации также не начислят автоматически — у фонда просто нет информации о расходах гражданина, пока он сам ее не предоставит.

Что важно помнить

Иванова-Швец подчеркнула: если у пенсионера изменились обстоятельства, влияющие на право получения льгот, он обязан сообщить об этом в СФР. В противном случае выплаты могут пересмотреть или отменить. Если выяснится, что информация была скрыта, перерасчет сделают задним числом в соответствии с законом «О страховых пенсиях».

