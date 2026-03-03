Скрытые возможности: какие выплаты пенсионеры должны запрашивать сами

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 59 0

Если у гражданина изменились обстоятельства, влияющие на право получения льгот, он обязан сообщить об этом в СФР.

Какие льготы положены пенсионерам в России: автоматические

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прайм: не все пенсионные выплаты начисляются автоматически

В России пенсионерам не все положенные выплаты и надбавки назначаются автоматически. В ряде случаев для получения льгот требуется личное обращение в Социальный фонд России (СФР). Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Что приходит без заявления, а что — нет

Эксперт пояснила, что ежегодная индексация пенсий действительно проводится без заявлений. Однако многие пожилые люди даже не подозревают о дополнительных мерах поддержки, которые им полагаются, но требуют оформления.

В частности, речь идет о доплатах пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Также необходимо лично заявлять о надбавках за сельский стаж, если он ранее не был учтен. Выплаты по уходу при достижении 80 лет тоже не придут автоматически.

Коммунальные и налоговые льготы

Отдельного внимания требуют субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Их оформляют, если расходы превышают установленный в регионе порог. Без заявления пенсионера эту льготу не назначат.

Кроме того, пожилые люди имеют право на налоговые вычеты за лечение и покупку лекарств. Но компенсации также не начислят автоматически — у фонда просто нет информации о расходах гражданина, пока он сам ее не предоставит.

Что важно помнить

Иванова-Швец подчеркнула: если у пенсионера изменились обстоятельства, влияющие на право получения льгот, он обязан сообщить об этом в СФР. В противном случае выплаты могут пересмотреть или отменить. Если выяснится, что информация была скрыта, перерасчет сделают задним числом в соответствии с законом «О страховых пенсиях».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Гиалуроновые усы и некроз: что может произойти с лицом после филлеров — неприятные побочки
8:26
Тараканы бегут от соседей: как остановить нашествие насекомых из захламленной квартиры
8:15
КСИР нанес массированный удар по военной базе США в Бахрейне
8:07
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
8:04
Ночевал с мертвым другом: что произошло с пропавшими в горах Урала уфимцами
8:02
После снежной зимы тепла не ждать? Какой будет погода весной и летом в Москве

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео