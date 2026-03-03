Ночевал с мертвым другом: что произошло с пропавшими в горах Урала уфимцами

Среди пропавших в горах Урала уфимцев выжил только один

Пятеро друзей из Уфы отправились в экстремальное путешествие на Северный Урал, но живым домой вернулся лишь один. Трагедия разыгралась на плато Кваркуш в Пермском крае, где группа столкнулась с аномальными морозами и чередой роковых ошибок. Подробности случившегося выяснило KP.RU.

Опытный лидер и новички на снегоходах

Компания из пяти человек — Александр, Абду-Обойдех, Алик, Дмитрий и 67-летний Сергей Яковлев — отправилась в путь 20 февраля. Яковлев был самым опытным путешественником в группе, остальные купили снегоходы только в прошлом году.

На автомобилях они добрались до поселка Золотанка в Красновишерском районе, оставили машины на стоянке и выдвинулись в сторону хребта Кваркуш. Маршрут они не зарегистрировали.

Компания планировала добраться до избы Иванова и вернуться 23–24 февраля, но сигнала от группы не было до 27 февраля. Тогда жена одного из пропавших забила тревогу.

Спасатели нашли живых и мертвых

Поиски осложнялись морозами, которые на плато опускались ниже 30 градусов. Только 1 марта добровольцы из Ханты-Мансийска обнаружили двоих подававших признаки жизни туристов.

Рядом в снегу лежало тело третьего — он умер от переохлаждения. Друзья вытащили его наружу, чтобы не оставаться рядом с мертвецом.

Участник спасательной операции Андрей Корепанов рассказал жуткую подробность.

«Два человека были еще живы, они просили пить. Им дали теплой воды, один попил и тут же умер. А второй, самый старший из них, наоборот, ожил, начал разговаривать», — поделился он.

Выживший Сергей Яковлев сообщил, что еще двое ушли пешком в сторону Дома Иванова, но не смогли дойти из-за сильного ветра. Их тела нашли в 150 метрах от охотничьей избушки у Вогульского камня.

Роковые ошибки и нелепые случайности

Название Кваркуш переводится как «Голый Урал» — на вершинах хребта нет деревьев, только кустарники и травы. Именно там, на открытом заснеженном плато, туристы решили заночевать. При этом, они могли спуститься к реке Россоха, где теплее и есть лес, в котором можно было собрать.

Они соорудили самодельную палатку в выдутой ветром яме, натянули брезент и легли в спальники. Снегоходы за ночь забило снегом, и утром ни один не завелся.

Спутниковый телефон, который мог бы спасти жизнь, путешественники по нелепой случайности оставили в машине в Золотанке. Рации позволяли связываться только друг с другом на небольшом расстоянии.

При этом у них были полные канистры бензина, но ни следов костра, ни попыток сжечь снегоходы, чтобы согреться, спасатели не обнаружили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.