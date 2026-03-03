Под лед Байкала на 91 метр: Алексей Молчанов установил 42-й мировой рекорд

Диана Кулманакова
Диана Кулманова Эксклюзив

Достижение на самом глубоком озере планеты стало продолжением череды невероятных успехов фридайвера.

Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

Алексей Молчанов установил мировой рекорд погрузившись на 91 метр под Байкал

Алексей Молчанов, многократный чемпион мира и президент ассоциации «Федерация фридайвинга», установил новый мировой рекорд, нырнув под лед Байкала на глубину 91 метр. Это достижение стало для спортсмена 42-м по счету. Кадры с погружения попали в распоряжение 5-tv.ru.

«Сейчас нырнул на 91 метр, это был 42-й рекорд, третий глубинный подводный рекорд. С температурой сегодня очень повезло. Солнце, погода идеальная, поэтому нырок прошел отлично. Весь нырок занял около трех минут, чуть меньше трех минут. Сегодня я в костюме чуть тоньше, чем в прошлом году. Тогда было семь миллиметров, сейчас — пять миллиметров», — отметил спортсмен.

Подготовка к рекорду

Рекордное погружение состоялось в рамках третьего международного фестиваля «Под лед Байкала», который проходил с 1 по 6 марта в поселке Листвянка в Иркутской области.

Мероприятие собрало профессионалов фридайвинга из России, европейских стран и ближнего зарубежья, которые соревновались в дисциплинах FIM и CWT.

Накануне фестиваля Молчанов, который уже имел на своем счету 41 рекорд, включая два рекорда Гиннесса, был настроен решительно и обещал поклонникам новое достижение.

«Работать в холодной воде по несколько часов — задача не просто сложная, а требующая исключительной выносливости, ответственности и преданности своему делу», — делился спортсмен перед погружением.

Путь к рекордам

Достижение на Байкале стало продолжением череды невероятных успехов Молчанова. В декабре 2025 года на турнире Deep Dominica в Карибском море он установил 41-й рекорд, нырнув на глубину 127 метров в раздельных ластах за 4 минуты 43 секунды.

А в сентябре 2025 года на чемпионате мира по фридайвингу AIDA на Кипре спортсмен преодолел отметку в 126 метров.

Фестиваль «Под лед Байкала» в этом году впервые предоставил возможность не только профессионалам, но и новичкам проверить свои силы в задержке дыхания. Безопасность всех участников на протяжении соревнований обеспечивала группа спасателей МЧС.

