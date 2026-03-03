Под лед Байкала на 91 метр: Алексей Молчанов установил 42-й мировой рекорд
Достижение на самом глубоком озере планеты стало продолжением череды невероятных успехов фридайвера.
Фото, видео: Известия; 5-tv.ru
Алексей Молчанов, многократный чемпион мира и президент ассоциации «Федерация фридайвинга», установил новый мировой рекорд, нырнув под лед Байкала на глубину 91 метр. Это достижение стало для спортсмена 42-м по счету. Кадры с погружения попали в распоряжение 5-tv.ru.
«Сейчас нырнул на 91 метр, это был 42-й рекорд, третий глубинный подводный рекорд. С температурой сегодня очень повезло. Солнце, погода идеальная, поэтому нырок прошел отлично. Весь нырок занял около трех минут, чуть меньше трех минут. Сегодня я в костюме чуть тоньше, чем в прошлом году. Тогда было семь миллиметров, сейчас — пять миллиметров», — отметил спортсмен.
Подготовка к рекорду
Рекордное погружение состоялось в рамках третьего международного фестиваля «Под лед Байкала», который проходил с 1 по 6 марта в поселке Листвянка в Иркутской области.
Мероприятие собрало профессионалов фридайвинга из России, европейских стран и ближнего зарубежья, которые соревновались в дисциплинах FIM и CWT.
Накануне фестиваля Молчанов, который уже имел на своем счету 41 рекорд, включая два рекорда Гиннесса, был настроен решительно и обещал поклонникам новое достижение.
«Работать в холодной воде по несколько часов — задача не просто сложная, а требующая исключительной выносливости, ответственности и преданности своему делу», — делился спортсмен перед погружением.
Путь к рекордам
Достижение на Байкале стало продолжением череды невероятных успехов Молчанова. В декабре 2025 года на турнире Deep Dominica в Карибском море он установил 41-й рекорд, нырнув на глубину 127 метров в раздельных ластах за 4 минуты 43 секунды.
А в сентябре 2025 года на чемпионате мира по фридайвингу AIDA на Кипре спортсмен преодолел отметку в 126 метров.
Фестиваль «Под лед Байкала» в этом году впервые предоставил возможность не только профессионалам, но и новичкам проверить свои силы в задержке дыхания. Безопасность всех участников на протяжении соревнований обеспечивала группа спасателей МЧС.
