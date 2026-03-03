Нужно замедлиться? Психотерапевт рассказала, как стать более счастливым

Постоянная спешка усиливает тревожность и ухудшает качество жизни.

Что делает человека счастливым

Психотерапевт Крашкина: люди, которые не торопятся, чаще более благополучные

Психологическое благополучие чаще выше у тех людей, которые не торопятся. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Она отметила, что способность замедляться способствует снижению субъективного стресса и создает ощущение достатка времени, что повышает удовлетворенность жизнью. При этом, по ее словам, постоянная спешка приводит к увеличению уровня кортизола, что в дальнейшем влияет на сон и концентрацию человека.

«Исследования показывают: более терпеливые люди демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности жизнью и лучшее психическое здоровье. Кроме того, они также реже сталкиваются с головными болями и кожными обострениями. При этом терпение в будничных мелочах — очередях, пробках — особенно сильно связано с общим ощущением благополучия», — добавила психолог.

Эксперт подчеркнула, что «здоровую  неторопливость» следует развивать путем прогулок без телефона, планирования дня с временным запасом и ежедневного выполнения хотя бы одной задачи.

