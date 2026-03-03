Ставропольские подростки попали под следствие за поджог вышек связи

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

Юные жители региона решили заработать на диверсиях, но оказались в следственном изоляторе.

Подростки попали под следствие за поджог вышек связи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двоим 16-летним подросткам в Ставропольском крае предъявили обвинение в покушении на совершение диверсии из-за поджога объектов связи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным правоохранительных органов, несовершеннолетние действовали по указке кураторов, с которыми связались через интернет. Суд уже принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обоих фигурантов уголовного дела на время проведения дальнейших следственных действий.

Согласно материалам следствия, один из подростков нашел в мессенджере Telegram анонимного собеседника, который предложил ему схему быстрого обогащения. Неизвестный заказчик предоставил парню подробные инструкции по уничтожению оборудования сотовых операторов путем поджога.

В ноябре 2025 года обвиняемый вместе с приятелем попытался реализовать преступный план. Они совершили нападения на две вышки сотовой связи, расположенные в городе Изобильном и станице Староизобильной. Свои противоправные действия злоумышленники фиксировали на видеокамеру мобильного телефона для отчета перед заказчиком. Полностью уничтожить дорогостоящее оборудование им не удалось, поскольку возникшие возгорания вовремя локализовали.

Следователи также установили важную деталь: один из задержанных не ограничился собственным участием в преступлении. По версии СК, юноша успел вовлечь в деструктивную диверсионную деятельность еще одного несовершеннолетнего, проживающего в другом субъекте России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:16
Ставропольские подростки попали под следствие за поджог вышек связи
22:00
Смерть по соседству: пять российских серийных маньяков, выпущенных на свободу
21:46
Подальше от матери? Почему дети певицы Валерии живут в Дубае
21:33
Мужчина убил жену, спрятал ее тело в шкаф и расправился с четырьмя детьми
21:32
Трамп приказал прекратить все деловые отношения с Испанией
21:17
Слежка через камеры: как израильская разведка выследила Али Хаменеи

Сейчас читают

Золотая аренда: сдача квартир для домашнего ареста становится выгодным бизнесом
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео