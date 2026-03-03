Золотая аренда: сдача квартир для домашнего ареста становится выгодным бизнесом

Риелтор Юсова: не все арендаторы психологически готовы сдать квартиру арестанту

В России начали предлагать специализированную услугу по подбору и аренде квартир для граждан, которым судом может быть назначен домашний арест. Такая сделка может приносить значительно больший доход, чем обычная аренда. Однако, как пояснила риелтор Юлия Юсова в беседе с корресподентом 5-tv.ru на музыкальной премии Bloggers music awards, за высокой оплатой скрываются серьезные юридические и организационные сложности, на которые готовы пойти далеко не все собственники.

«С точки зрения доходности это выгодно. Такие квартиры сдаются примерно в два–два с половиной раза дороже, чем под обычную аренду. Но здесь есть много моментов, на которые пойдут не все арендодатели», — отметила Юсова

По ее словам, ключевое условие — официальное оформление договора найма через налоговые органы и Росреестр. В этом случае договор фактически заключается с государством, а не напрямую с жильцом, что существенно ограничивает гибкость собственника. Расторгнуть его в короткие сроки невозможно: стандартная процедура может занять не менее 30 дней.

Риелтор подчеркнула, что у владельца нет возможности свободно посещать квартиру для проверки состояния жилья. Если же человек, находящийся под домашним арестом, нарушает условия и его помещают в СИЗО, расторжение договора также может оказаться затруднительным, особенно если в квартире остаются его личные вещи.

Юсова добавила, что это направление существует на рынке давно, но сейчас стало активно обсуждаться. По ее словам, многие собственники предпочитают более простой путь — сдать жилье дешевле и неофициально, чем связываться с длительными процедурами оформления и потенциальными рисками.

При этом, как отметила эксперт, родственники обвиняемых часто готовы платить повышенную стоимость, лишь бы избежать содержания близкого человека в СИЗО. Именно этот фактор и формирует высокий спрос на подобные квартиры, несмотря на опасения со стороны арендодателей.

