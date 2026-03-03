Цены на взлет: авиакомпаниям предложили запретить поднимать тарифы перед рейсом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 45 0

Таким образом получится защитить кошельки пассажиров в экстренных ситуациях.

Когда и при каких обстоятельствах дорожает билет на самолет

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka

В ЛДПР предложили запретить поднимать тарифы меньше чем за три дня до рейса

В Государственной думе подготовили законопроект, который запрещает авиационным компаниям поднимать стоимость перелетов менее чем за 72 часа до отправления самолета. Это следует из документа, с которым ознакомился 5-tv.ru.

Парламентарии из фракции ЛДПР выступили с инициативой зафиксировать тарифы за трое суток до вылета, чтобы избежать резких скачков цен на билеты. Согласно предложенным изменениям в 64-ю статью Воздушного кодекса, перевозчики не смогут устанавливать плату, превышающую ранее утвержденные на конкретный рейс показатели, если покупка совершается в этот короткий временной промежуток.

Авторы идеи рассчитывают, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Основной целью нововведения назвали пресечение практики необоснованного увеличения стоимости авиаперевозок в последний момент. Депутаты подчеркнули, что такая мера крайне важна для граждан, которые вынуждены отправляться в поездки срочно по семейным или иным личным обстоятельствам.

В пояснительной записке к документу уточняется, что запрет на изменение тарифов, ведущее к росту платежа, поможет россиянам избежать чрезмерных трат. Разработчики законопроекта уверены, что законодательное ограничение позволит сбалансировать интересы бизнеса и населения, обеспечив доступность экстренных перемещений по стране.

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

