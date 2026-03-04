Похоронные марши на свадьбах: как бизнесмен из Краснодарского края мстит соседнему кафе

В Краснодарском крае бизнесмен замучил своих соседей провокационным музыкальным шоу. Больше всего страдают посетители кафе. Местный житель включает украинские песни на поминках и похоронные марши на свадьбах. Провокатор заранее узнает, что именно отмечают гости ресторана, и старается максимально испортить мероприятие. Как дебошир отреагировал на приезд нашей съемочной группы, покажет корреспондент «Известий» Борис Карягин.

Снимая репортаж о соседе-провокаторе, мы даже не представляли, что сами окажемся в роли его жертв. Нам пришлось объяснять полицейским, что мы сотрудники СМИ и никакого поджога устраивать не собирались.

— Что у вас случилось здесь?

— У нас?

— Да. Люди жалуются. Что-то снимают на видео.

Как нам рассказали местные жители, Горобченко больше года мешает работе кафе. Предприятия, которыми владеют его родственники, располагаются по соседству с точкой общепита.

«Если у нас свадьба, значит, он включает похоронную какую-нибудь музыку. Если у нас похороны, у нас веселые украинские песни», — рассказывает хозяйка кафе Кристина Баграмян.

Громкие мелодии включаются почти каждый день. Предприниматель предварительно выясняет, какое мероприятие будет в кафе, и специально подбирает для него максимально несоответствующий плейлист.

Горобченко устроил музыкальный концерт и во время наших съемок.

«Вот на эти стойки он ставит рупора. Четыре больших рупора. Поминки заканчиваются, он аккуратно снимает. Как начинаются, он начинает», — продолжает хозяйка кафе.

Шоу не прекратилось даже когда в кафе приехали стражи порядка. Объяснил, якобы на него нападают. Сейчас сотрудники Росгвардии сюда приехали. Разбираются, в чем дело.

Горобченко, судя по всему, искренне считает, что ему позволено больше, чем другим. Его семья одна из самых состоятельных в этом районе. Им принадлежат две компании по перевозке пассажиров. Участок, на котором они находятся, обнесен забором с колючей проволокой. За ним склады, технические помещения и автобусы. Дата создания и адрес у обеих фирм совпадают.

«Кубаньавтоспецсервис» принадлежит жене Алексея Наталье. Второй, «ТрансГаз-Юг», изначально владел сам Горобченко-старший. В 2016 году он переписал компанию на сына Артема, который до недавнего времени занимал должность районного депутата.

«По закону, да, муниципальные депутаты могут быть предпринимателями, могут быть на любых должностях», — объясняет адвокат Кирилл Ермаков.

Любопытно, что бизнес-успехи родственников почему-то обошли Алексея Горобченко стороной. В 2019 году его признали банкротом. Бывшего бизнесмена разорила собственная жена. Подала иск, якобы муж задолжал ей почти десять с половиной миллионов рублей, и выиграла его. И это при том, что супруги давно состоят в браке и до сих пор проживают вместе.

— Они сами по себе, мы сами по себе.

— То есть он здесь с женой живет?

— Да.

Несмотря на банкротство, Горобченко-старший продолжает безбедную жизнь. Разъезжает на дорогих иномарках. Мы случайно встретили его на парковке. Он ехал на электрокроссовере. Стоимость такой модели на официальном сайте бренда почти три миллиона рублей.

— Я вам документы покажу.

— Интервью мне не нужны.

— Интервью не нужны? Смотрите, я вам сейчас объясню ситуацию.

— Камеру уберите. Машину вы трогаете камерой.

Работники кафе, которые устали слушать громкую музыку, предполагают, что провокатор мог обзавестись серьезными связями и поэтому не боится наказания. А хозяйка заведения переживает одновременно и за свое дело, в которое вложила душу, и за судьбы подчиненных. Если кафе закроется из-за шумного соседа, они лишатся работы.

