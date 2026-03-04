США начали еще одну военную операцию

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 64 0

Американские военные работают совместно с эквадорскими.

Фото: Reuters/IMAGO/CÃ©sar MuÃ±oz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США начали новую военную операцию вместе с военными Эквадора против террористов

США начали еще одну военную операцию — теперь вместе с военными Эквадора. Она нацелена против местных террористов, сообщает южное командование Пентагона.

По информации южного командования Пентагона, операция проводится в координации с эквадорскими военными. «Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций», — говорится в заявлении командования.

Отмечается, что действия рассматриваются как пример сотрудничества партнеров США в Латинской Америке в борьбе с наркотерроризмом и преступными группировками. Дополнительные подробности о масштабах операции и ее возможных результатах пока не раскрываются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:05
«Торнадо-С» прошелся по ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
6:01
Время для работы с секатором: схема правильной обрезки деревьев в марте
6:00
Спасал людей и кадрил девушек в сети: неизвестные факты о Борисе Моисееве
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
5:48
Создатель ЕГЭ Филиппов прокомментировал идею отмены экзамена в РФ
5:30
Знаменитостей преследует злой рок: от сломанных ног до потери голоса — что случилось со звездами

Сейчас читают

Травля из-за лишнего веса, развод и новый мужчина: как живет Ольга Картункова
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
«Борщ будет варить мама»: Шаляпин купил четырехкомнатную квартиру и ждет невесту
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео