США начали новую военную операцию вместе с военными Эквадора против террористов

США начали еще одну военную операцию — теперь вместе с военными Эквадора. Она нацелена против местных террористов, сообщает южное командование Пентагона.

По информации южного командования Пентагона, операция проводится в координации с эквадорскими военными. «Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций», — говорится в заявлении командования.

Отмечается, что действия рассматриваются как пример сотрудничества партнеров США в Латинской Америке в борьбе с наркотерроризмом и преступными группировками. Дополнительные подробности о масштабах операции и ее возможных результатах пока не раскрываются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.