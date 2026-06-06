Кобяков: ужесточение санкций обусловлено пониманием исхода СВО в пользу России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 56 0

Эта инициатива США объясняется их стремлением усилить давление на Москву.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Ужесточение санкций со стороны США связано с пониманием дальнейшего исхода специальной военной операции (СВО) в пользу России. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, инициатива, о которой до этого говорил госсекретарь США Марко Рубио, а также позиция Конгресса Соединенных Штатов объясняются стремлением усилить давление на Россию.

Советник президента РФ отметил, что в Вашингтоне понимают, в чью пользу складывается ситуация на СВО. Именно поэтому американская сторона пытается максимально осложнить жизнь России с помощью дополнительных ограничений.

«Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. <…> В нашу пользу. А теперь, что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь», — пояснил он.

Также Кобяков отметил, что новые санкционные предложения следует рассматривать не как самостоятельную меру, а как часть политического давления на Москву.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и международное сотрудничество.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Кобяков назвал ПМЭФ глобальной площадкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
6 июн
ИИ может «размыть» медиапространство и усилить борьбу за внимание аудитории
6 июн
Кобяков: страны БРИКС обеспечивают более 40% мирового ВВП
6 июн
«Многогранная личность»: Захарова о личных качествах главы МИД РФ Лаврова
6 июн
Кобяков: на ПМЭФ было заключено 1084 соглашения на сумму более 6,6 трлн рублей
6 июн
«Неподдельный интерес»: Антон Кобяков назвал ПМЭФ глобальной площадкой
6 июн
Не по шаблону: Захарова рассказала о творческом подходе к работе в МИД России
6 июн
Захарова: руководство некоторых стран Европы просто неадекватно
6 июн
В МИД России ответили на слухи об уходе Лаврова в отставку
6 июн
Глава Торговой палаты США: переговоры в рамках ПМЭФ стали позитивным сигналом
6 июн
Путин на голову выше европейских лидеров: Гэллоуэй о президенте России
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:14
Более 600 человек эвакуировали из-за пожара в Ленинградской области
13:56
ИИ может «размыть» медиапространство и усилить борьбу за внимание аудитории
13:36
Кобяков: ужесточение санкций обусловлено пониманием исхода СВО в пользу России
13:16
Кобяков: страны БРИКС обеспечивают более 40% мирового ВВП
13:13
«Многогранная личность»: Захарова о личных качествах главы МИД РФ Лаврова
12:53
«Искусство помогает»: Петр Дранга поделился способом справиться с СДВГ

Сейчас читают

«Не отвечу»: Ушаков не стал раскрывать имя бизнесмена, летавшего в Киев
«Слабый текст»: Мединский оценил открытое письмо Зеленского
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео