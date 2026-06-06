Кобяков: ужесточение санкций обусловлено пониманием исхода СВО в пользу России

Эта инициатива США объясняется их стремлением усилить давление на Москву.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Ужесточение санкций со стороны США связано с пониманием дальнейшего исхода специальной военной операции (СВО) в пользу России. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
По его словам, инициатива, о которой до этого говорил госсекретарь США Марко Рубио, а также позиция Конгресса Соединенных Штатов объясняются стремлением усилить давление на Россию.
Советник президента РФ отметил, что в Вашингтоне понимают, в чью пользу складывается ситуация на СВО. Именно поэтому американская сторона пытается максимально осложнить жизнь России с помощью дополнительных ограничений.
«Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. <…> В нашу пользу. А теперь, что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь», — пояснил он.
Также Кобяков отметил, что новые санкционные предложения следует рассматривать не как самостоятельную меру, а как часть политического давления на Москву.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и международное сотрудничество.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Кобяков назвал ПМЭФ глобальной площадкой.
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