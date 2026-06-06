Кобяков: страны БРИКС обеспечивают более 40% мирового ВВП

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

По словам советника президента России, центр экономического развития все заметнее смещается в сторону государств глобального большинства.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Страны БРИКС в настоящее время формируют свыше 40% мирового ВВП и обеспечивают половину глобального экономического роста. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его оценке, мировая экономика переживает этап серьезной трансформации, а влияние государств глобального большинства продолжает усиливаться.

«Сегодня мировая экономика необратимо смещается в сторону глобального большинства. Страны БРИКС обеспечивают более 40% мирового ВВП и 50% глобального роста», — сказал Кобяков.

Он также отметил, что в мире усиливается экономическая фрагментация. По мнению советника президента, кризис на Ближнем Востоке может привести к дополнительным рискам для мировой экономики на фоне ожидаемого роста спроса на энергоресурсы, продовольствие и редкоземельные металлы.

Кроме того, Кобяков выразил мнение, что европейским странам следовало бы иначе оценивать значение российских энергоресурсов и удобрений в условиях глобальной нестабильности.

Ранее 8 сентября 2025 года президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС в онлайн-формате по инициативе бразильского председательства. Заявленной темой встречи стали угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции Соединенных Штатов. Лидеры стран БРИКС обсуждали сотрудничество в торговой, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом текущей ситуации в глобальной экономике.

Президент России неоднократно подчеркивал, что БРИКС выступает одним из ключевых элементов формирующегося многополярного мира. Объединение демонстрирует способность координировать позиции по наиболее острым вопросам международной повестки и предлагать альтернативные механизмы взаимодействия, не основанные на диктате одних стран над другими.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
6 июн
ИИ может «размыть» медиапространство и усилить борьбу за внимание аудитории
6 июн
Кобяков: ужесточение санкций обусловлено пониманием исхода СВО в пользу России
6 июн
«Многогранная личность»: Захарова о личных качествах главы МИД РФ Лаврова
6 июн
Кобяков: на ПМЭФ было заключено 1084 соглашения на сумму более 6,6 трлн рублей
6 июн
«Неподдельный интерес»: Антон Кобяков назвал ПМЭФ глобальной площадкой
6 июн
Не по шаблону: Захарова рассказала о творческом подходе к работе в МИД России
6 июн
Захарова: руководство некоторых стран Европы просто неадекватно
6 июн
В МИД России ответили на слухи об уходе Лаврова в отставку
6 июн
Глава Торговой палаты США: переговоры в рамках ПМЭФ стали позитивным сигналом
6 июн
Путин на голову выше европейских лидеров: Гэллоуэй о президенте России
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:14
Более 600 человек эвакуировали из-за пожара в Ленинградской области
13:56
ИИ может «размыть» медиапространство и усилить борьбу за внимание аудитории
13:36
Кобяков: ужесточение санкций обусловлено пониманием исхода СВО в пользу России
13:16
Кобяков: страны БРИКС обеспечивают более 40% мирового ВВП
13:13
«Многогранная личность»: Захарова о личных качествах главы МИД РФ Лаврова
12:53
«Искусство помогает»: Петр Дранга поделился способом справиться с СДВГ

Сейчас читают

«Не отвечу»: Ушаков не стал раскрывать имя бизнесмена, летавшего в Киев
«Слабый текст»: Мединский оценил открытое письмо Зеленского
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео