Кобяков: страны БРИКС обеспечивают более 40% мирового ВВП

По словам советника президента России, центр экономического развития все заметнее смещается в сторону государств глобального большинства.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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Страны БРИКС в настоящее время формируют свыше 40% мирового ВВП и обеспечивают половину глобального экономического роста. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
По его оценке, мировая экономика переживает этап серьезной трансформации, а влияние государств глобального большинства продолжает усиливаться.
«Сегодня мировая экономика необратимо смещается в сторону глобального большинства. Страны БРИКС обеспечивают более 40% мирового ВВП и 50% глобального роста», — сказал Кобяков.
Он также отметил, что в мире усиливается экономическая фрагментация. По мнению советника президента, кризис на Ближнем Востоке может привести к дополнительным рискам для мировой экономики на фоне ожидаемого роста спроса на энергоресурсы, продовольствие и редкоземельные металлы.
Кроме того, Кобяков выразил мнение, что европейским странам следовало бы иначе оценивать значение российских энергоресурсов и удобрений в условиях глобальной нестабильности.
Ранее 8 сентября 2025 года президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС в онлайн-формате по инициативе бразильского председательства. Заявленной темой встречи стали угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции Соединенных Штатов. Лидеры стран БРИКС обсуждали сотрудничество в торговой, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом текущей ситуации в глобальной экономике.
Президент России неоднократно подчеркивал, что БРИКС выступает одним из ключевых элементов формирующегося многополярного мира. Объединение демонстрирует способность координировать позиции по наиболее острым вопросам международной повестки и предлагать альтернативные механизмы взаимодействия, не основанные на диктате одних стран над другими.
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