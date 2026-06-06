ИИ может «размыть» медиапространство и усилить борьбу за внимание аудитории

Искусственный интеллект (ИИ) способен кардинально изменить рынок видеоконтента, существенно снизив барьер для его создания. Об этом заявил директор по стратегии Национальной Медиа Группы (НМГ) Дмитрий Пашутин на сессии «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его мнению, развитие ИИ приведет к резкому увеличению объема контента и еще большему дроблению аудитории.

«Нам очевидно: ключевой ближайший вызов в том, что искусственный интеллект полностью уберет порог на вход в производство видеоконтента. Он не научится создавать такие же талантливые сериалы и передачи, но очень-очень сильно размоет это пространство», — сказал Пашутин.

Он отметил, что такие процессы способны усилить поляризацию как медиасреды, так и рекламного рынка. По его оценке, крупные участники продолжат укреплять свои позиции, тогда как небольшим и средним игрокам станет сложнее удерживать аудиторию.

Кроме того, Пашутин указал на риск дальнейшей фрагментации медиабрендов. По его словам, в условиях информационного шума создавать новые сильные проекты и продвигать оригинальные истории становится все труднее, поэтому рынок все чаще делает ставку на франшизы.

Вместе с тем он уверен, что масштабные проекты, формирующие общее культурное пространство, по-прежнему будут появляться благодаря крупным компаниям. Он подчеркнул, что аудитории все еще нужны большие объединяющие истории, а ключевыми задачами для отрасли остаются развитие сильных брендов и способность рассказывать длинные истории.

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