Пропавшего в Ленобласти подростка нашли живым

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Поиски длились неделю.

Подросток пропал в Янино

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Пропавший в поселке Янино-1 под Санкт-Петербургом 17-летний подросток Владислав Волков найден живым. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Парня удалось отыскать минувшей ночью. В ведомстве отметили, что во время поиска следователи проверяли места возможного нахождения несовершеннолетнего, допрашивали его друзей и знакомых. В работах также участвовал поисково-спасательный отряд «Северо-Запад».

Мальчик пропал 25 февраля. Мать утверждает, что сын, оказавшись под влиянием мошенников, решил скрыться и прервать все контакты с родителями. В настоящее время оба находятся в правоохранительных органах. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о спасении 9-летней девочки в Смоленске, похищенной 24 февраля во время прогулки с собакой. Подозреваемым оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. Ребенка нашли в квартире его сожительницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


