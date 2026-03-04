Цены вырастут? В России утвердили ГОСТ для маникюра и педикюра

Дарья Орлова
Новый стандарт установит единые требования к работе мастеров ногтевого сервиса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

ТАСС: в России утвердили ГОСТ для маникюра и педикюра

Росстандарт утвердил национальный стандарт, регулирующий оказание услуг в сфере ногтевого сервиса. Документ начнет действовать в России с 30 апреля 2026 года, сообщает ТАСС.

Стандарт вводит общие требования к технологическим процессам в индустрии маникюра и педикюра и описывает этапы выполнения таких процедур. В документе закреплены типовые карты услуг — от маникюра и педикюра до ухода за кожей рук и ног, укрепления и моделирования ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.

Согласно установленным нормам, классический обрезной маникюр должен занимать от 45 до 60 минут с учетом подготовительных и завершающих этапов. Препаратный маникюр рассчитан на 40–60 минут, аппаратный — на 40–70 минут, а комбинированный — на 40–60 минут. Процедуры ухода за кожей рук и ногтями, включая спа-уход и косметический массаж кистей, должны длиться 30–40 минут.

Для педикюра также определены ориентировочные временные рамки. Классический обрезной педикюр может занимать 60–90 минут, препаратный и аппаратный — 60–80 минут, комбинированный — до полутора часов. Уход за кожей стоп и косметический массаж ног, согласно стандарту, должны выполняться в течение 30–40 минут.

Кроме того, в документе указаны рекомендации по продолжительности процедур укрепления и выравнивания ногтей, моделирования искусственных форм, их коррекции и нанесения декоративного покрытия. Например, моделирование искусственных ногтей может занимать от 50 до 150 минут в зависимости от используемой технологии, а нанесение лака — от пяти до десяти минут. Покрытие гель-лаком рассчитано на 15–25 минут, а снятие декоративного покрытия — от пяти до двадцати минут.

Как уточняется, стандарт распространяется на компании, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих услуги ногтевого сервиса. Типовые технологические карты также могут использоваться при разработке внутренних документов и профессиональных регламентов.

В Росстандарте подчеркнули, что документ направлен на повышение качества и безопасности услуг, а также на формирование прозрачных правил работы на рынке. При этом применение нового ГОСТа носит добровольный характер: организации смогут использовать его по собственной инициативе либо в случае, если он будет указан в договорных обязательствах.

Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

