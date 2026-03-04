Песков потребовал от МОК объяснить двойные стандарты по отношению к РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) обязан аргументировать существенные различия в своем отношении к России и к государствам, вовлеченным в вооруженное противостояние на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что спортивная организация демонстрирует явные двойные стандарты. Поводом для критики стали недавние слова представителей комитета о нежелании ограничивать права атлетов из стран, участвующих в боевых действиях против Тегерана. В интервью телеканалу «Матч ТВ» Песков выразил недоумение по поводу избирательности принимаемых решений.

«Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения», — сказал он.

Эскалация на Ближнем Востоке

Военное противостояние вокруг Ирана резко усилилось после того, как США при поддержке Израиля объявили о начале масштабной операции против исламской республики.

Иранские власти сообщили, что в результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства. Утром 1 марта Тегеран официально подтвердил гибель лидера и объявил в стране 40-дневный траур.

Ответом стала операция КСИР под названием «Правдивое обещание». В ходе этой кампании удары были нанесены по американским военным объектам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по территории Израиля.

Иранская сторона также заявила о первом применении гиперзвуковых ракет «Фаттах». По словам военных, такие ракеты способны развивать скорость до 15 Махов и предназначены для преодоления современных систем противоракетной обороны.

В Пентагоне сообщили, что с начала операции американские силы поразили уже более 1000 целей на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что кампания развивается быстрее намеченного плана, а в Вашингтоне рассматривался сценарий, при котором руководство Ирана могло быть уничтожено в течение двух–трех недель.

