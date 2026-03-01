Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

США и Израиль атаковали Иран утром 28 февраля

Аэропорт Дубая был поврежден при атаке Ирана, сообщают израильские СМИ. Сообщается о сильном задымлении в здании, люди покидают помещение. Четыре человека пострадали в результате иранского удара по воздушной гавани.

Тем временем на парковке отеля Royal Continental Resort в Дубае люди эвакуированы на подземную парковку.

Гостей отеля Rixos Marina Abu-Dhabi также эвакуировали на парковку.

Сотрудники отеля в Абу-Даби оперативно помогали постояльцам, предоставляя воду, пледы, стулья и шезлонги. Паники не наблюдалось.

Гости провели на парковке около часа, после чего всех вернули в номера. Отмечается, что в настоящий момент взрывов не слышно.

Башня-парус в Дубае «Бурдж-эль-Араб» получила повреждения при атаке Ирана.

Информации о пострадавших и характере повреждений нет.

Средства противовоздушной обороны ОАЭ уничтожили почти 140 ракет и более 200 беспилотников, выпущенных с территории Ирана, заявило Минобороны Эмиратов

01:56

Было созвано экстренное заседание ООН. Агрессия, которой подвергся Иран, уже привела к эскалации в регионе и может выйти далеко за его пределы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании.

По его словам, Москва с особой болью восприняла сообщения об ударе по школе в Иране и выражает соболезнования семьям погибших.

Небензя также назвал недопустимыми попытки британского председательства в Совете Безопасности смягчить оценку степени опасности ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан, находящихся в Иране.

Британское постпредство пренебрегло запросом России и Китая о приглашении профессора Джеффри Сакса в качестве докладчика на заседание Совбеза, заявил постпред РФ Василий Небензя. Военные действия против Ирана неприкрыто направлены на устранение «неудобного Западу государства», также добавил он.

Франция готова защитить своих партнёров и граждан на Ближнем Востоке, заявил постпред страны при ООН Жером Боннафон.

Операция «Эпическая ярость» направлена в том числе на уничтожение ракетной программы Ирана и ВМС, недопущения появления ядерного оружия у Исламской Республики, заявил постпред США в ООН Майк Уолтц.

Он также назвал военную операцию против Ирана «законными действиями», продиктованными интересами глобальной безопасности.

Пакистан осудил начало неоправданных нападений на Иран в нарушение международного права, заявил постпред Пакистана при ООН на Совбезе Асим Ифтихар Ахмад.

Постпред Ирана в ООН в ходе заседания Совбеза поблагодарил ряд стран, в том числе Россию, за осуждение агрессии США и Израиля.

США и Израиль атакой допустили неспровоцированную агрессию, заявил он.

Сотни человек погибли и пострадали в ходе атаки США и Израиля против Ирана. Число жертв среди гражданского населения Ирана от атаки США продолжает расти, Вашингтон совершил военное преступление, отметил постпред Ирана в ООН.

Постпред Ирана назвал действия США и Израиля полномасштабной войной, добавив, что Иран защищается в рамках международных норм

Иран продолжит обороняться до тех пор, пока агрессия США и Израиля не прекратится. Военная агрессия Штатов и Израиля против Ирана не отвечает критериям самозащиты, уточнил дипломат.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда в нескольких городах Ирана, включая Тегеран, прогремели мощные взрывы. В ответ Израиль приступил к выполнению операции «Щит Иегуды», в рамках которой были нанесены превентивные удары по ряду иранских объектов.

Как сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подготовка к операции велась совместно с США на протяжении нескольких месяцев, и ее цель — нанести максимальный урон иранским военным и ядерным объектам.

Немедленным ответом на действия Израиля стало объявление президента США Дональда Трампа о начале масштабной военной кампании под названием «Эпичный гнев». Операция направлена на уничтожение иранской ядерной и ракетной программы. В рамках этой кампании США также нанесли удары по стратегическим объектам в Иране.

Ответ Ирана не заставил себя долго ждать. В ответ на агрессию, Тегеран заявил о начале военных действий против Израиля и США. Иранские силы атаковали несколько израильских городов и американских военных баз на Ближнем Востоке, что привело к значительному увеличению числа жертв и разрушений.

Израильские СМИ распространили информацию о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе недавних атак. На данный момент официальных подтверждений этой информации не поступало. Более того, по иранским каналам информации сообщается, что он жив и ведет работу по координации «на поле боя».

Однако во время ракетных атак на Тегеран погибли зять и невестка Али Хаменеи. Эти удары стали частью масштабных военных операций США и Израиля против Ирана, которые продолжаются с переменным успехом.

По данным Иранского Красного Полумесяца, в результате атак США и Израиля в Иране погибли не менее 201 человека, еще 747 получили ранения различной степени тяжести. Большая часть пострадавших — мирные жители.

Иранский беспилотник атаковал здание в Бахрейне, в котором, по данным агентства Fars, находились американские военные командиры. Доха, сталица Катара, также оказалась под огнем.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что операция против Ирана будет продолжена «любыми средствами» и продлится столько, сколько потребуется для достижения целей.

Трамп отметил, что США будут продолжать мощные бомбардировки Ирана всю неделю «или сколько потребуется».