Шантажировали младшей сестрой: что происходило с пропавшим на неделю в Ленобласти подростком

Пропавший в Ленобласти мальчик находился под влиянием мошенников

История исчезновения 17-летнего Владислава в Петербурге и Ленинградской области закончилась благополучно — подростка нашли живым. По мере поисков всплыли тревожные детали: близкие уверены, что на юношу могли давить мошенники, используя классическую схему запугивания через «проблемы у родственников», в том числе через легенду о младшей сестре.

Почему тревогу подняли сразу

Владиславу 17 лет. Он съехал от родителей еще в сентябре 2025 года, но связь с семьей не терял, общался ежедневно. Когда парень внезапно перестал отвечать на звонки и сообщения, родственники не стали ждать и сразу обратились в полицию и к волонтерам.

По данным Telegram-канала 112, поиски подростка в Ленинградской области продолжались неделю.

«Его могли взять в оборот мошенники»

Мать Владислава с самого начала была уверена, что сын мог оказаться под сильным психологическим давлением. По ее словам, схема выглядит так: в интернете подросткам пишут незнакомцы, стараются втереться в доверие, а затем представляются сотрудниками госструктур и начинают давить уже звонками и угрозами с неизвестных номеров.

Семья связывала исчезновение Владислава с тем, что подобная атака уже случалась с его младшей сестрой: девочку запугивали вымышленной историей о банковских переводах якобы на финансирование теракта и пугали «страшными последствиями» для семьи. Родные опасались, что с Владиславом провернули аналогичный сценарий — напугали настолько, что он мог спрятаться и бояться выходить на связь.

«Уголовка» из-за сестры

По информации 5-tv.ru, Владислав действительно находился под влиянием аферистов. Подростка, как утверждается, запугали историей о «проблемах младшей сестры»: мошенники убедили его, что девочка якобы перевела им деньги, и семье грозит уголовная ответственность.

Из-за этого Владислав выполнял их требования. Для контакта ему выдали отдельный телефон и SIM-карту, а общение с кураторами шло через мессенджер.

Поиски

Пропажа Владислава была зафиксирована 25 февраля. Поиски продолжались около недели. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области, подростка нашли живым минувшей ночью.

Следователи проверяли возможные места его нахождения, опрашивали друзей и знакомых Владислава. В поисковых мероприятиях участвовал поисково-спасательный отряд «Северо-Запад».

Чем все закончилось

После того как Владислава обнаружили, он и его мать оказались в правоохранительных органах. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Также сообщается, что с подростком работают специалисты.

Мошенники все чаще «охотятся» на молодежь

Случай с Владиславом — не единичный. В Ленинградской области ранее задерживали предполагаемых криминальных курьеров 18 и 20 лет, которым вменяли восемь эпизодов мошенничества. Во время обысков у них нашли 744 SIM-карты, 284 картхолдера и оборудование для создания нелегальных узлов связи.

Также известна история, когда 15-летнюю жительницу Петербурга заставили вынести из дома и передать курьеру более пяти миллионов рублей и ювелирные изделия.

Официальный представитель МВД Ирина Волк обращалась к подросткам и молодежи с просьбой сразу сообщать в полицию, если незнакомцы в интернете начинают давать «инструкции» или оказывают психологическое давление. В полиции отдельно подчеркивают: госорганы не требуют коды из SMS и не предлагают «доказывать невиновность» выполнением каких-либо заданий.

Еще один случай спасения ребенка

Ранее 5-tv.ru сообщал о спасении 9-летней девочки в Смоленске, которую похитили 24 февраля во время прогулки с собакой. Подозреваемым называли 43-летнего мужчину, ранее судимого за хранение наркотиков. Ребенка обнаружили в квартире его сожительницы.

