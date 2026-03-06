Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю со 9 по 15 марта

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 9 по 15 марта.

Основную тенденцию недели по-прежнему задает водный, загадочный знак Рыб. В наших душах пробуждается любовь к природе и животным. Мы склонны больше проявлять себя через интуицию, восприятие мыслей и чувств других людей, богатое воображение и фантазию, а также через противоречивость и иррациональность в желаниях. Меркурий все еще ретро, а значит концентрация падает, соображение замедляется, и работать по четкому графику достаточно сложно.

В это время хочется витать в облаках, слушать музыку, заниматься творческими проектами. Это не лень, а более тонкое чувствование реального мира. Сейчас интуиция работает активнее логики. Знак Рыб еще больше замедляет мыслительные процессы и реакцию на события в социуме, усиливает рассеянность и нервозность, но активизирует внутреннюю жизнь. Следует соблюдать внимательность при вождении транспорта и работе с документами.

Благоприятна деятельность, связанная с искусством, музыкой, художественным творчеством, театром, кино, благотворительностью. Можно проявлять себя через речь, литературный жанр, общение, анализ или написание текстов, интеллектуальные сферы. Главное — фишка, своя индивидуальная подача информации, которая привлекает аудиторию. Участие Урана в планетарной комбинации дает вспышки озарения и инсайты, помогает влиться в коллектив, свою тусовку и сообщество, почувствовать актуальные тренды.

Яркая и дерзкая Венера в Овне вносит элементы задора и азарта в сферу отношений, склоняя к активности. Пришло время действовать и завоевывать свои симпатии. Именно в такой период проще решиться на то, на что раньше не хватало духу. Пригласить на свидание того, кто нравится, признаться в чувствах или, наоборот, честно сказать партнеру, что отношения больше не приносят радости.

Не исключено, что в эти дни будет характерна импульсивность как в любовных делах, так и в тратах. Сейчас больше хочется новой одежды, украшений и других удовольствий, поэтому лучше жить по средствам и не торопиться с окончательным выбором партнера. Связь Венеры с Плутоном усиливает чувствительность, сексуальные желания, внутренний магнетизм. И при этом дает умение оперировать чужими деньгами и ресурсами.

Сатурн немного сдержит пылкий огненно-плутонианский темперамент Богини, наделяя чувством ответственности перед партнерами и «перед теми, кого приручили». Также это хороший показатель к долгосрочному деловому сотрудничеству. К тому же, Марс с Юпитером создают «аспект богатства и крупного бизнеса», что работает как мотиватор, зажигающий энергией других людей.

Взаимодействие этих активных планет дает удачу в инициативах, способствует развитию бизнеса, особенно связанному с туризмом и отдыхом, международным контактам, путешествиям, позволяет оперировать крупными суммами. Многие начинают чувствовать, что нужен размах и масштаб действий. Для тех же, кто находится в духовном поиске, Марс, пребывая в Рыбах, наделяет психической и метафизической силой.

Сейчас легко поймать правильную волну и сонастроиться с миром, направить энергию Марса в творчество, новые проекты, волонтерство. 11 марта — неэффективный день для любых новых начинаний, бьюти-процедур, трудоустройства и выяснения отношений. Период холостой Луны, в совокупности с попятным Меркурием, принесут неожиданные сюрпризы и ощутимые заминки в привычном ритме жизни. Астросовет — повременить с важными начинаниями, крупными покупками и финансовыми операциями на этот день.

На этой неделе мы явно ощутим полярные энергии. Непросто будет сохранять баланс между чувствительными Рыбами и энергичным Овном, между интуитивным созерцанием и желанием получать все и сразу. От нас потребуется терпение и лавирование в потоке мироздания.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, ваша личная энергетика на подъеме. Хороший период для смены имиджа. Звезды сулят творческий подъем и креативный подход к делам. Происходит активный обмен информацией и вовлеченность в общественную жизнь. Друзья напомнят о себе. Если вы занимаетесь деятельностью, связанной с режиссурой, хореографией, распространением информации, с инженерными или общественными науками, а также имеете оригинальное хобби, то эта неделя принесет особое признание.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов устойчивое эмоциональное и психическое состояние, позволяющее выработать внутреннюю позицию. Именно сейчас вы можете создать лучшую версию себя и укрепиться в новом амплуа на долгосрочный период. Вдохновенный и творческий труд способен преобразовать негативные моменты в ресурс. Чтобы почувствовать в здоровом теле здоровый дух, необходимо посвятить это время выработке полезных привычек. Благоприятный момент для обращения к нетрадиционной медицине и психологам.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, это отличное время для общения и нетворкинга. Вы будете окружены единомышленниками. Возможны неожиданные выгодные предложения. Не отказывайтесь от спонтанных встреч. Придет помощь от друзей и спонсорская поддержка от авторитетных лиц или общественных организаций. Главное — не упускать возможности и верить в чудо! Период сулит удачное сотрудничество в сфере науки, культуры, коммерции, торговли, IT-технологий.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков это неделя возможности качественных преобразований как финансового положения, так и конструктивного применения личной энергии. Вам все по плечу, и вы ощутите, как пробуждается дремлющий до сих пор потенциал. Взаимодействие с официальными инстанциями и вышестоящими лицами приносит выгоду и привилегии. Благоприятные дни для реализации на профессиональном поприще. Начальство может быть требовательным, но напористость и умение лавировать помогут договориться.

Лев — гороскоп на неделю

Львам стоит сконцентрироваться на партнерских отношениях и совместных проектах. Применение организаторских навыков и лидерских качеств способствуют крупным масштабным начинаниям. Вас может потянуть к философским размышлениям. Приветствуется активность в международной, законодательной, издательской, рекламной деятельности. Это хороший период для обучения или поездок. Юридические вопросы решаются легко. В личной жизни возможна приятная романтическая встреча с человеком другой культуры или национальности.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев хороший период для начала диеты, занятий спортом, принятия курса витаминов. В целом чувствуется улучшение здоровья, повышается сопротивляемость организма к инфекциям и стрессу. Полезным окажется изучение психологии и принципов НЛП. Звезды помогут вам заручиться поддержкой рабочего коллектива. Самое время для налаживания выгодных связей с вышестоящими организациями, статусными клиентами или заключения договора на оказание бытовых услуг.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов время активного сотрудничества. Успех находит вас в процессе публичного выступления, научной конференции, спортивного или культурного мероприятия. Там вас ожидают романтические встречи и приятные знакомства. Если вы ищете вторую половинку или хотите укрепить брак, эта неделя идеальна. В любви возможен второй медовый месяц. Хорошие манеры и принципы дипломатии помогут наработать безупречную репутацию.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на пользу пойдет организация повседневной жизни и служебных дел. Нужен план в действиях, бюджете и даже подсчете калорий. Улучшение в финансах возможно благодаря трудоустройству, повышению заработной платы или оказанным услугам. Руководители могут пополнить штат ответственными и трудолюбивыми работниками. Можно эффективно решить вопросы с расширением жилплощади, приобретением недвижимости и другой собственности, оформлением соответствующих документов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы могут преуспеть в сфере консалтинга, торговли, науки, оказания посреднических и репетиторских услуг. Появляется мотивация для участия в рекламных акциях, биржевых операциях, публичных выступлениях и светских мероприятиях. Удачное время для запуска собственного проекта или бренда. В личной жизни может возникнуть новое романтическое увлечение. Теплые отношения с детьми или возлюбленными принесут море приятных эмоций.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов семейные дела выходят на первый план. Возможно, потребуется помощь близким родственникам. Постарайтесь быть мягче с домочадцами и проявить заботу. Ведь дом и семья — это убежище, в которое можно вернуться для восполнения энергетических ресурсов. Хорошее время для небольшого ремонта или создания особого уюта в доме с умиротворяющей обстановкой. Добавьте ароматерапию, мягкую музыку, приглушенный свет.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи привлекательны и убедительны. Самое время просить о повышении или признаваться в любви. Вас ожидает интенсивный поток информации и предстоит много говорить, писать, договариваться.

Возможны короткие командировки. Рекомендация от звезд — записывайте все задачи, чтобы ничего не забыть. При завязывании новых знакомств проявите легкость, эрудированность и чувство юмора. Будьте внимательны за рулем и наведите порядок в документах.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, посвятите больше времени пассивному отдыху. Возникает потребность в доверительных и неформальных отношениях с окружающими людьми. Для обретения позитивного эмоционального фона окунитесь в изучение психологии, помедитируйте или примите участие в благотворительной акции. Особую пользу принесут прогулки на природе и СПА-процедуры. Возможен дополнительный доход или финансовые поступления из неочевидных источников. Благоприятно для приобретения вещей для комфорта и отдыха.

