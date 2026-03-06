5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 9 по 15 марта от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Насыщенная неделя сразу с несколькими счастливыми днями, которые стоит использовать, чтобы запустить вектор счастливых событий на будущее. Планируйте свои дела на вторник, среду и субботу. Будьте внимательнее в пятницу и воскресенье.

Понедельник, 9 марта 2026 года

День Водной лошади

Не годится для начала строительства и свадьбы. К тому же это день болезней, и поэтому медицинские процедуры могут пойти не так, как вы рассчитывали. Врача лучше наметить на другой день. В такой понедельник лучше заниматься планированием, отдыхать и, судя по структуре, вести себя весьма сдержанно или консервативно, чтобы не навлечь бед и не попасть в историю.

Совет книги перемен: не суетитесь — хаотичные рывки вперед -назад ведут к потере фокуса. Нужна стойкость воина — выдержка и дисциплина.

Вторник, 10 марта 2026 года

День Водной козы

День считается благоприятным для всех членов семьи, поскольку он находится под защитой Желтой сети, Красного сандала и Небесного и Земного императора. Активность в такой день подарит удачу вашей семье и потомкам. Хорошо в такой день объявлять о помолвке, подписывать контракты и инвестировать, начинать строительство. К тому же, в вечерний час, около 22 вечера по вашему местному времени складывается великолепная структура трех гармоний, которая очень хороша для налаживания контактов и приумножения того, что у вас есть.

Совет книги перемен: 47 гексаграмма Отключение, стратегия экономии ресурса. Это время не для побед, а для внутренней подготовки к будущему прорыву. Главное — не потерять веру в себя и не растратить энергию на бесполезные сражения.

Среда, 11 марта 2026 года

День Деревянной обезьяны

Благоприятный день в сопровождении звезд добродетели неба и месяца. День хорош для встреч, свиданий, помолвки, планирования, отдыха, начала земляных работ, запуска бизнеса и переезда. Если проведете этот день активно, ждите дополнительную волну удачи в ближайшие три, шесть или девять лет. Такие дни имеют накопительное действие.

Совет книги перемен: гексаграмма 64, еще не уравновешенная, стратегия завершения. Гексаграмма 64 учит, что самый опасный момент — непосредственно перед победой. Успех близок, но он придет лишь к тем, кто сумеет удержать равновесие на последнем шаге.

Четверг, 12 марта 2026 года

День Деревянного петуха

Вступает в конфликт с энергиями месяца, препятствует удаче в долгосрочных проектах, и поэтому годится только для отдыха и рутинных дел. Структура дня способствует успешному и благоприятному завершению проектов, а также успешной сдаче экзаменов — поскольку их тоже можно считать своего рода итогом проделанной работы.

Совет книги перемен: 33 гексаграмма, Уход, стратегия отступления за силой. Мудрость — не в упорстве, а в чувстве момента. Стойкость в малом и ясность цели — ключи к последующему успеху.

Пятница, 13 марта 2026 года

День Огненной собаки

Можно говорить о том, что когда на пятницу выпадает 13 число, это не к добру, — это всего лишь суеверие. Но в этот раз китайские звезды не сулят ничего хорошего в такую пятницу. Не следует заниматься даже косметическим ремонтом в этот день, не стоит делать предложение руки и сердца, очень опасно будить негативные энергии дня огненной собаки, которые соединяются с коварным духом пернатого змея, который может сыграть дурную шутку над тем, кто проявит активность в этот день. Лучше всего отдыхать.

Совет книги перемен: 52 гексаграмма, Сосредоточенность, стратегия сохранения безмятежности. Избегайте суеты и многозадачности, попыток доказать правоту через споры, новых обязательств без анализа ресурсов.

Суббота, 14 марта 2026 года

День Огненной свиньи

Благоприятный день для большинства дел. Сегодня хорошо обращаться к врачу, рассылать резюме, проводить личные и деловые встречи и, конечно, отдыхать. Счастливые звезды помогут во всех делах, а в обеденные часы складывается хорошая структура для приятного времяпрепровождения с друзьями, она называется три гармонии.

Совет книги перемен: гексаграмма 16, Готовность, стратегия сдерживания энтузиазма. Вольность — это не бесконтрольная свобода, а умение направлять энергию в русло созидания. Если сохраните баланс, период принесет рост во всех сферах.

Воскресенье, 15 марта 2026 года

День Каменной крысы

День разрушителя — складывается в неблагоприятное сочетание, которое китайские мастера называют «Наказанием нелюбви». Это время, когда высока вероятность недопонимания между представителями противоположного пола. Амплитуда может быть от незначительных разногласий до травм и рукоприкладства — поэтому основная рекомендация: стараться проявлять вежливость, уступчивость, а острые углы стараться сглаживать. Такой день не даст плодотворного разрешения конфликта.

Совет книги перемен: гексаграмма 3, Затруднение, стратегия преодоления трудности на начальном этапе развития. Трудности в начале — не приговор, а фильтр. Если вы выдержите испытание, следующие этапы будут даваться легче. Эта гексаграмма — не предупреждение, а приглашение стать сильнее.

