Путин предложил помогать детям с выбором профессии с самого раннего возраста

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Президент заявил, что программы образования нужно адаптировать под запросы экономики.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства подчеркнул важность ранней профориентации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Ребенку с самого раннего возраста нужно помочь в выборе профессионального пути. В определении той сферы деятельности, где ему будет наиболее интересно работать, где в полной мере раскроются его дарования и таланты», — заявил глава государства.

По словам Путина, программы среднего и высшего образования необходимо адаптировать под запросы национальной экономики и конкретных предприятий. Учебные заведения должны учитывать динамику рынка труда и давать возможность людям менять или наращивать профессиональные навыки в течение всей жизни.

Также Путин призвал правительство активнее строить новые школы и детсады и создавать единые стандарты качественного образования во всех регионах.

