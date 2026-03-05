Тюльпаны — бесспорный фаворит 8 Марта: сколько в среднем тратят на букет

Эфирная новость 24 0

Их дарят в два раза чаще, чем все остальные букеты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тюльпаны остаются самыми популярными цветами на Международный женский день

Самыми любимыми цветами на 8 Марта остаются тюльпаны. По словам экспертов, их дарят в два раза чаще, чем все остальные букеты.

Средний чек составляет более трех с половиной тысяч рублей. Но предпочтения покупателей заметно отличаются в зависимости от возраста. Например, представители поколения Z покупают ромашки, белые и розовые хризантемы. От упаковки отказываются, букет украшают только лентой. Мужчины более старшего возраста, напротив, чаще выбирают классические варианты. Они выходят из цветочных магазинов с пышными букетами из красных роз и ирисов.

Средняя стоимость такого подарка — более четырех тысяч рублей. Миллениалы же одинаково часто выбирают как легкие минималистичные, так и более роскошные композиции. Их любимые цветы — альстромерии и ирисы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:15
Секрет долгожителей: почему от кишечника зависит здоровье всего организма
8:13
Убивает даже почки: почему надо лечить кариес и как сохранить здоровье зубов
8:12
Правила цифровой гигиены: как защитить личные данные в интернете
7:59
В России появились две отрасли со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей
7:45
«Могла умереть»: откровенные признания Любови Успенской
7:40
Тюльпаны — бесспорный фаворит 8 Марта: сколько в среднем тратят на букет

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Два брака, пластика и клиническая смерть: главные испытания актрисы Елены Яковлевой
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото