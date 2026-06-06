В Татарстане разбился самодельный самолет — есть погибший

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 21 0

Погибший пилот сам собрал аппарат, на котором разбился.

Фото, видео: МАХ/Центральное МСУТ СК России/id5258094179_gos; МАХ/ГУ МЧС России по Республике Татарстан/mchs_tatarstan; 5-tv.ru

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В Татарстане погиб пилот в результате падения самодельного самолета

В Татарстане упал самодельный легкомоторный самолет, погиб пилот. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Трагедия произошла возле села Казанбаш Арского района. Погиб 57-летний мужчина, который, по предварительным данным, самостоятельно сконструировал аппарат.

Следственные органы организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, на месте работают спасатели и пожарные.

Как ранее писал 5-tv.ru, 19 мая самолет Ан-2 с восемью пассажирами совершил аварийную посадку в лесу Якутии. Инцидент произошел в Томпонском районе Республики Саха. Самолет Ан-2 вылетел из села Теплый Ключ. Однако вскоре после взлета командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета. После этого экипаж перестал выходить на связь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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