Собирающие подарки для участников СВО «Домики добра» открылись на площадках проекта «Лето в Москве»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Вещи принимаются только в упаковках и с бирками.

Как работают Домики добра в Москве

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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«Домики добра» открылись на площадках проекта «Лето в Москве»

Летние «Домики добра» проекта «Москва помогает» заработали в российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. На этих локациях жители мегаполиса могут передать подарки для участников специальной военной операции, а также для детей из новых регионов.

Павильоны открылись в рамках проекта «Лето в Москве» и заработали на 30 фестивальных площадках «Московских сезонов».

Российским бойцам в них можно передать одежду, растворимый кофе, чай, энергетические батончики, сухофрукты, орехи в вакуумной упаковке, сгущенку в тюбиках и кондитерские изделия. Для детей принимают игрушки, книги, настольные игры и сладости.

Все вещи примут только в упаковке и с бирками. У продуктов питания должен быть запас по сроку годности не менее трех месяцев. После приема волонтеры отсортируют и упакуют подарки, а затем передадут их адресатам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 95-летняя москвичка связала более тысячи вещей бойцам СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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