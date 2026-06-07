Жители Республики Сербской все меньше доверяют нынешней концепции ЕС.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexey Belkin; 5-tv.ru
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Европейский союз (ЕС) постепенно трансформируется из политического объединения в военный альянс. Такое мнение высказал бывший президент Республики Сербской Милорад Додик в беседе с «Известиями» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Европейский союз вместо того, чтобы оставаться политическим альянсом, все больше превращается в военный альянс», — заявил Додик.
По его словам, в настоящее время на Западе активно продвигается идея подготовки к возможному конфликту с Россией в ближайшие четыре-пять лет. Политик подчеркнул, что не считает такой подход правильным и выступает против участия в любых военных объединениях.
Додик также отметил, что жители Республики Сербской все меньше доверяют нынешней концепции Евросоюза. По его мнению, курс, который задает Брюссель, существенно отличается от того, каким европейское объединение было раньше.
Политик добавил, что Республика Сербская не поддерживала антироссийские санкции и сохраняет традиционно хорошие отношения с Москвой. Он подчеркнул, что эти связи основаны на взаимном уважении и долгосрочном сотрудничестве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что студенты из Республики Сербской активно интересуются обучением в России, и их интерес постоянно растет. Несмотря на внешнее давление и санкционную политику западных стран, сотрудничество с Россией сохраняется на высоком уровне и развивается сразу по нескольким направлениям.
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