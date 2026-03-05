Вездеход с двумя людьми пропал на Чукотке, поиск ведет вертолет Ми-8

На Чукотке ищут двух пропавших жителей села Янракыннот. 4 марта в оперативные службы поступила информация о происшествии.

«Вечером 28 февраля двое мужчин выехали из поселка Эгвекинот в сторону села Янракыннот на снегоболотоходе „Трекол“. До настоящего времени их местонахождение неизвестно. Сегодня в 11:25 вертолет Ми-8 приступил к обследованию местности в Провиденском и Иультинском районах», — говорится в сообщении.

В Анадырь отправили два вездехода для помощи в наземной операции. Пропавшие — родные братья, 1976 и 1983 годов рождения. Они везли коммерческий груз из Анадыря в Янракыннот. Спасатели советуют брать в такие поездки спутниковый телефон, но у братьев его не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.