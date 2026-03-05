Захарова: Зеленский с «препаратов» перешел на «гуталин» после эскалации в Иране

Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского об отправке украинских военных экспертов на Ближний Восток для борьбы с беспилотниками является проявлением неадекватности. об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она прокомментировала слова Зеленского о готовности Киева вмешаться в иранский конфликт после достижения перемирия с Россией. Российский дипломат подчеркнула, что подобные заявления выглядят как манипуляция и ложь.

«Конечно, многое мы слышали и видели, понимаем, на каких он там препаратах. Но мне кажется, он уже перешел на гуталин», — с иронией отметила представитель министерства.

Поводом для резкой критики стали рассуждения Зеленского о возможности использования странами Персидского залива связей с Москвой для приостановки боевых действий. Бывший комик выразил мнение, что украинские операторы систем перехвата беспилотных летательных аппаратов могли бы стать ключевым ресурсом для стабилизации ситуации в регионе.

Захарова назвала эти слова очередным этапом информационной кампании, направленной на привлечение угасающего внимания Запада к своей персоне на фоне эскалации ситуации в Иране.

Недоверие к представителям киевской власти растет и в Восточной Европе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг жесткой критике позицию Зеленского, заявив, что не может верить даже очевидным фактам, исходящим от украинского руководства. Глава словацкого правительства напомнил об инциденте с нефтепроводом «Дружба», когда европейским наблюдателям не позволили провести проверку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.