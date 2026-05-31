Захарова ответила на обвинения бывшего астронавта США в адрес российских космонавтов

Элина Битюцкая
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова Марка Келли, назвавшего россиян «ворами» на форуме в Одессе.

Захарова: космонавты России украли разве что победу в космической гонке у США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в жесткой манере ответила бывшему американскому астронавту Марку Келли, который позволил себе оскорбительные выпады в адрес российских космонавтов. Об этом она заявила 5-tv.ru в эксклюзивном комментарии.

Дипломат напомнила, кто на самом деле был первым за пределами земной атмосферы.

«Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США», — отрезала Захарова.

Поводом для столь резкой отповеди стало скандальное выступление Келли на форуме по безопасности в Одессе. Американский политик тогда заявил, что россиянам в космосе якобы важнее «найти что украсть», чем добиться научных или технических успехов. Захарова же подчеркнула, что именно Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли и отправил человека на орбиту.

