Трагедия в последний день отдыха: россиянку унесло течением у берегов Индонезии

Россиянку унесло течением у берегов Индонезии

В Индонезии погибла 51-летняя туристка из Москвы, работавшая экскурсоводом. Трагедия произошла в последний день ее отпуска — незадолго до запланированного вылета в Россию. О случившемся сообщил координатор местных спасательных служб Ариф Нуграхи, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в регионе Джокьякарта на пляже Парангтритис, который известен сильными волнами, песчаными дюнами и опасными подводными течениями. По словам очевидцев, женщина ненадолго отошла от компании, чтобы сделать фотографии и зайти в воду. Когда она долго не возвращалась, друзья забеспокоились и обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники поисково-спасательной службы обнаружили туристку в воде и доставили ее на берег без сознания. Пострадавшую срочно отвезли в больницу RSUD Panembahan Senopati, расположенную в городе Бантул. Однако врачи уже не смогли помочь женщине — медики констатировали ее смерть. По предварительным данным, россиянку унесло мощным подводным течением в сторону открытого океана.

Местные жители предупреждают, что пляж Парангтритис считается одним из самых коварных на побережье. Несмотря на то, что со стороны вода может выглядеть спокойной, сильные течения способны стремительно уносить людей от берега. По оценкам специалистов, скорость таких потоков может достигать 80 километров в час, поэтому купание в этом месте официально запрещено.

Это не первый трагический случай с россиянами в Индонезии за последнее время. Так, в декабре 2025 года на Бали погибла 30-летняя жительница Свердловской области. Ее тело обнаружили под мостом в районе Северной Куты после сильного наводнения. Предположительно, женщина пыталась проехать на скутере через затопленный участок дороги, но потеряла управление, и поток воды унес ее вместе с транспортом.

Еще один инцидент произошел осенью того же года на Бали: на туристической вилле нашли тело гражданина России, которое несколько дней находилось в арендованном номере. Мужчину обнаружили в день, когда он должен был покинуть жилье. На виске погибшего была зафиксирована небольшая рана, которая, по предварительной версии, могла стать причиной смерти.

