Одного ребенка госпитализировали в результате стрельбы в школе на Кубани

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 42 0

Второму пострадавшему помощь оказали на месте.

Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один ребенок госпитализирован в результате стрельбы в школе на Кубани. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.

Вооруженное нападение с пневматикой произошло в СОШ № 1 имени М. И. Караткова в Гулькевичском районе 12 мая 2026 года в 08:13.

«В 08:13 произошло вооруженное нападение — стрельба из пневматического оружия учеником школы — в СОШ № 1 им. М. И. Караткова в Гулькевичском районе Краснодарского края», — сообщил собеседник. 

Ученик девятого класса открыл стрельбу в стенах учебного заведения, в результате чего пострадали двое детей. Одного ребенка доставили в Гулькевичскую центральную районную больницу, его состояние оценили как легкой степени тяжести. Второму участнику инцидента медицинскую помощь оказали амбулаторно. Нападавшего задержали, он уже дает показания.

Прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов находится на месте, координирует работу спецслужб.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает официальный канал краевой прокуратуры.

Ранее о стрельбе в школе на Кубани сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:28
«Выдуманные сюжеты»? Суд оштрафовал рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков
13:25
Неоправданный риск: почему в Петербурге собрались запретить экскурсии по крышам
13:21
Дачные войны с соседями: от курятника под окном до захвата земли — как защитить свои права
13:20
Нейросети освободят врачей в России от бумажной работы
13:13
«Иголки под ногти»: сотрудников ТЦК обвинили в пытках сына священнослужителя
13:05
Одного ребенка госпитализировали в результате стрельбы в школе на Кубани

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
«Ну, погоди, ВСУ!» — ВС РФ стали «ослеплять» дроны при помощи мультфильмов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео