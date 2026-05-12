Одного ребенка госпитализировали в результате стрельбы в школе на Кубани

Один ребенок госпитализирован в результате стрельбы в школе на Кубани. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.

Вооруженное нападение с пневматикой произошло в СОШ № 1 имени М. И. Караткова в Гулькевичском районе 12 мая 2026 года в 08:13.

«В 08:13 произошло вооруженное нападение — стрельба из пневматического оружия учеником школы — в СОШ № 1 им. М. И. Караткова в Гулькевичском районе Краснодарского края», — сообщил собеседник.

Ученик девятого класса открыл стрельбу в стенах учебного заведения, в результате чего пострадали двое детей. Одного ребенка доставили в Гулькевичскую центральную районную больницу, его состояние оценили как легкой степени тяжести. Второму участнику инцидента медицинскую помощь оказали амбулаторно. Нападавшего задержали, он уже дает показания.

Прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов находится на месте, координирует работу спецслужб.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает официальный канал краевой прокуратуры.

Ранее о стрельбе в школе на Кубани сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.