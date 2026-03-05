«Хотел денег срубить»: очевидец рассказал о попытке автоподставы Марии Погребняк

Мошенник попытался обмануть Марию Погребняк через схему с автоподставой

Мошенник сам бросился под колеса автомобиля экс-жены футболиста Павла Погребняка, Марии. Затем встал и вызвал экстренные службы. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал очевидец автоподставы.

«Я видел, когда он уже лежал и машина остановилась. На сугробе лежал. Он сам нормально встал, начал звонить. Сначала приехала скорая, потом ГАИ. Он хотел, грубо говоря, как мы подумали, денег срубить», — поделился охранник, ставший очевидцем происшествия во дворе жилого дома.

Что произошло

По словам Марии, она припарковалась во дворе и начала сдавать назад, как вдруг возле автомобиля появился мужчина. Он бросил в сторону машины зажигалку, начал кричать и требовать вызвать скорую.

«Я растерялась, остановилась, вышла из машины, не понимая, что происходит», — поделилась Погребняк в Telegram-канале.

Осмотр авто не выявил никаких повреждений — машина была грязной и мокрой, любой контакт оставил бы след. Однако мужчина продолжал настаивать, что его сбили.

Чем все закончилось

К счастью для Погребняк, рядом оказались неравнодушные свидетели, которые помогли ей вызвать полицию. Приехавшие сотрудники опросили мужчину, и тогда он признался, что никакого наезда не было.

Сначала он сослался на то, что у него «поднялось давление». Затем добавил, что сам ударил по машине и разыграл сцену, чтобы у модели «не было претензий». После этого странный прохожий предложил Марии подписать мировое соглашение.

Сама Погребняк уверена, что столкнулась с мошенником. Мария призвала подписчиков не паниковать в подобных ситуациях, сразу вызывать полицию, фиксировать все на видео и искать свидетелей.

«Скорее всего, это новый вид мошенничества — когда человек специально создает видимость ДТП, чтобы вызвать жалость или получить выгоду», — написала она.

По словам менеджера модели, стороны заключили мировую и отказались от претензий друг к другу.

