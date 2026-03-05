ВС РФ освободили населенный пункт Яровая в ДНР

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Потери противника в зоне СВО за сутки составили порядка 1 215 боевиков.

Населенный населенный пункт Яровая в ДН у кого под контролем

Фото: Река Александр/ТАСС

Армия России освободила населенный пункт Яровая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере MAX.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении ведомства.

Российские средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 410 БПЛА самолетного типа ВСУ. Также силами Черноморского флота уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Потери противника в зоне СВО за сутки составили порядка 1 215 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы России поразили места запуска украинских ударных беспилотников дальнего действия. Также были нанесены удары по пунктам временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.

