Уверенность и потребность в защите? Что поза для сна говорит о характере

Daily Mail: поза для сна может многое рассказать о человеке

Большинство людей не задумываются о том, как они засыпают. Однако привычное положение тела в постели может многое рассказать о человеке — от скрытых тревог до уровня уверенности в себе. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Исследования показали, что взрослые люди обычно спят в одной из четырех поз: на боку (самый популярный вариант), на спине, в позе эмбриона или на животе. Каждая из них по-своему влияет на дыхание, положение позвоночника и даже на храп, а также может указывать на особенности психики.

Поза эмбриона: потребность в защите

Сон, при котором колени подтянуты к груди, а спина округлена, выдает стремление к безопасности и комфорту. Как объяснила Мелисса Лежер, клинический директор калифорнийской организации Behavioral Health, люди, выбирающие эту позу, часто более тревожны и нуждаются в ощущении защищенности во время отдыха.

Психология подтверждает: такая поза указывает на защитный рефлекс перед лицом скрытой эмоциональной тревоги. Еще в 1970-х годах исследователь сна Сэмюэл Данкелл предположил, что «эмбрионы» более эмоциональны и подвержены беспокойству.

Сон на животе: желание контролировать и чувствительность к критике

Люди, которые спят на животе, часто чувствуют себя подавленными и неспособными управлять своей жизнью, считают исследователи. Эта поза связана с повышенной чувствительностью к критике.

С медицинской точки зрения она не рекомендуется. По словам Джозефа Дзержевски из Национального фонда сна, такая поза может временно уменьшить храп. Но в долгосрочной перспективе она создает нагрузку на шею и позвоночник из-за неудобного положения.

Сон на боку: открытость

Самая популярная поза может указывать на расслабленность, открытость и умение идти на компромисс. Но здесь важны детали.

«Сон на боку может говорить о том, что человек открыт и общителен, но в то же время свидетельствует о желании отгородиться от внешних стрессов, создавая защитный барьер», — пояснила Лежер.

По ее словам, у таких людей часто напряжены плечи и бедра — признак скрытого стресса, с которым они справляются днем.

Позы на боку делятся на два типа: «тоскующая» с вытянутыми руками и «бревно» с руками, прижатыми к телу. Исследователь сна Крис Идзиковски утверждает, что «бревна» обычно общительны и легко идут на контакт, могут быть доверчивыми.

А спящие с вытянутыми руками — более открыты, но иногда циничны и подозрительны.

С точки зрения здоровья сон на боку полезен: он помогает держать дыхательные пути открытыми, уменьшает храп. А при правильной подушке поза способствует здоровому положению позвоночника.

Сон на спине: уверенность и закрытые эмоции

Поза на спине ассоциируется с открытостью и уверенностью в себе. Тело полностью открыто, что отражает доверие к окружающему миру.

«Люди, которые спят на спине, как правило, более эмоционально стабильны», — отметила Лежер.

Однако эксперт предупредила: это может указывать и на то, что человек держит стресс в себе, не выплескивая наружу. Тело расслаблено, но разум может оставаться напряженным.

