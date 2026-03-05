«Я отреагирую»: Лукашенко призвал женщин писать ему, если их кто-то обидит

|
Лилия Килячкова
Глава администрации президента Дмитрий Крутой возьмет все обращения на контроль.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал женщин писать ему в социальной сети TikTok, если кто-то их обидит. Видео с обращением белорусского лидера к женщинам опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Счастливых вам праздников! И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность. Ну у нас же TikTok есть. Каждое утро читаю. <…> Если кто-то обидит вас, вы напишите мне, я обязательно отреагирую», — заявил Лукашенко в ходе церемонии вручения государственных наград женщинам в преддверии 8 марта.

Лукашенко отметил, что глава администрации президента Дмитрий Крутой возьмет все обращения на контроль. Также президент пожелал женщинам и их детям счастья и успехов.

