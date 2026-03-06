Измены, инсульт и поздняя любовь: трагедии в жизни Татьяны Булановой

Татьяна Буланова 6 марта отмечает 57-летие

Сегодня Татьяне Булановой исполняется 57 лет! Ее история — это не просто биография,, а целая эпоха в российской эстраде: от наивных 90‑х до новой волны популярности среди поколения Z. Сайт 5-tv.ru в 57-й день рождения артистки вспоминает, как складывалась ее судьба.

Первые ноты будущего успеха

Татьяна Буланова родилась в Ленинграде — в то время, когда еще не было интернета, а музыка жила на кассетах и виниловых пластинках. Детство будущей звезды прошло под звуки скрипки: она училась в музыкальной школе, участвовала в самодеятельности, оттачивая артистизм и вокальные данные.

Татьяна Буланова пойдет учиться на библиотекаря, однако вскоре в ее судьбе вновь появляется музыка. В какой-то момент девушка узнает о наборе учащихся в студию при ленинградском мюзик-холле. Татьяна Буланова приходит на прослушивание, где знакомится с Николаем Тагриным. Последний разглядел в девушке талант и пригласил ее стать участницей группы «Летний сад».

Дебютный выход Татьяны Булановой состоялся 16 апреля 1990 года в актовом зале Технологического института. Слушатель тепло встречает вокалистку и очень скоро группа отправляется на гастроли по России. В какой-то момент коллектив приглашают выступить на разогреве у группы «Кар-Мэн», что очень не нравится залу. Зрителю улюлюкают и требуют «Кар-Мэн». С этого начинается пора больших выступлений Татьяны Булановой.

В будущем «Летний сад» будет иметь успех среди меломанов. Коллектив примет участие в «Новогоднем Голубом огоньке», станет лауреатом гран-при конкурса «Шлягер — 91» и обрастет армией поклонников.

Участие в «Летнем саде» приносит Татьяне Булановой первую волну известности. По словам артистки, в юности она была очень скованной девушкой. Перед первыми выступлениями ей даже пришлось выпивать несколько грамм водки, чтобы предстать перед слушателями в более раскованной. Тем не менее вскоре певица решила отказаться от этой привычки, боясь неприятных последствий от частого употребления алкоголя.

Россию той поры покоряет чувственность исполнительницы. Переживая тяжелый экономический и культурный кризисы, российское общество нуждается в светлом моменте. Им становится миниатюрная Татьяна Буланова, чей уникальный тембр голоса легко ложится на слух меломанов.

Пик популярности группы приходится на первую половину 90-х. В этот период выходит композиция «Колыбельная», которую в одно из выступлений Татьяна Буланова исполняет в слезах. Кто-то думает, что слезы просто часть сценического образа артистки, иные решают, что певица одинокая мать. В будущем Татьяна Буланова признается, что слезы были настоящие, а плакала она из-за того, что ей пришлось оставить сына на попечение бабушек и дедушек, а самой ехать на гастроли.

Сольное плавание и всенародное признание

Начало 90‑х стало для Татьяны временем смелых решений: она начала сольную карьеру. И пошла уверенно, не оглядываясь назад. Пластинки расходились огромными тиражами, а зрители узнавали себя в каждой песне.

В этот же период в биографии Татьяны Булановой открывается новая глава — съемки в телесериалах. Артистка появляется в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Осторожно, Модерн! — 2». После певица выпустит совместную песню с DJ Цветкоff, а также исполнит кавер на трек группы Rammstein. Однако главным хитом Татьяны Булановой той эпохи станет песня «Мой сон», за которую она получит «Золотой граммофон» и «Песню года».

Но время не стоит на месте. В начале 2000‑х шоу‑бизнес изменился: на сцену вышли новые лица, а романтическая эстрада начала сдавать позиции. Поп‑культура, гламур и техно‑биты захватили массовый интерес.

Татьяна не стала бороться за место под солнцем с помощью скандалов или громких заявлений. Она просто продолжала работать: записывала альбомы, гастролировала, участвовала в телепроектах. Для преданных фанатов она никуда не исчезала.

Любовь, разочарования и новые начала

В 1989 году руководитель группы «Летний сад» увидел в молодой вокалистке не только будущую звезду, но и спутницу жизни. Два года совместной работы привели их к свадьбе в 1992‑м, а в 1993‑м родился сын Александр. Казалось, семья будет неразлучна.

Но спустя 13 лет, в 2005‑м, брак завершился: Татьяна встретила новую любовь. Николай Тагрин пережил расставание без скандалов и сохранил рабочие отношения с бывшей женой. Однако связь с сыном потерялась на долгие семь лет: Александр сблизился с отчимом, что отец воспринял как предательство.

С футболистом Владиславом Радимовым певица расписалась в 2005‑м, а в 2006‑м у них родился сын Никита. Союз продлился 11 лет, но завершился болезненно. О многолетних изменах мужа Татьяна узнала из телепередачи.

«Мне позвонил знакомый из Испании и попросил посмотреть передачу на НТВ. А я ехала в машине, с телефона посмотрела. Там была такая история: девушка в студии рассказывала, что 7 лет была гражданской женой моего официального мужа. Я шутила на этот счет, что мой муж нравится еще кому‑то, кроме меня», - рассказывала она.

Развод состоялся в 2016‑м. Радимов оставил почти все имущество, но прекратил общение и даже заблокировал телефон певицы. После разрыва Татьяна призналась: причиной стали «некрасивые» обстоятельства. По ее словам, супруг любил прежде всего себя и мечтал о «более мягкой, домашней» жене. Но Буланова, несмотря на нежный сценический образ, всегда оставалась сильной и самостоятельной женщиной.

Инсульт и возвращение к жизни

В 2020 году Татьяна перенесла инсульт. Для артистки, чья работа — сцена, голос, энергия, — это звучало как приговор. Тревожные звоночки были и раньше: периодически немела левая рука, но певица списывала это на защемление нерва.

«Я узнала, что инсульт был год назад. У меня стала отниматься рука — не поднять даже. Но прибежала к врачам не сразу. Вообще думала, что защемило нерв, у меня часто болит шея. Поехала на МРТ, и когда посмотрели, у врачей было три варианта: либо рассеянный склероз, либо онкология или инсульт. Потом еще раз посмотрели, подтвердили инсульт. Меня увезли срочно в больницу», - делилась Татьяна.

Лечение, реабилитация, строгие диеты, осторожные шаги. Но Татьяна вернулась на сцену, не потеряв фирменного обаяния и энергии. Этот период заставил ее переосмыслить многое — от карьеры до отношения к себе и окружающим.

Поздняя любовь

После всех испытаний жизнь преподнесла Татьяне новый сюрприз. На концерте «Удачные песни» в Санкт‑Петербурге Анна Семенович познакомила ее с предпринимателем Валерием Рудневым.

2 июня 2023 года Татьяна Буланова и Валерий Руднев официально стали супругами. Церемония прошла в ЗАГСе на Английской набережной Санкт‑Петербурга. Молодоженов поздравляли друзья и близкие, а свадебный подарок жениха удивил всех: ресторан в центре города стоимостью около 50 миллионов рублей.

«Спасибо судьбе. У меня появился муж замечательный, который действительно меня просто, не знаю, поддерживает даже это не то слово. Он просто моя вторая половина на самом деле», — заявила певица.

Он тонко чувствует ее, угадывает желания и искренне любит. Единственная сложность — расстояние: Руднев живет и работает в Москве, а Буланова не собирается покидать любимый Петербург. График певицы насыщен концертами и гастролями, поэтому супруги видятся, когда у Татьяны проходят съемки или выступления в столице.

Супруги даже задумались и о будущих детях. Ранее Буланова уже намеревалась подарить молодому избраннику дочь или сына. Но сильно сомневалась, сможет ли стать матерью в третий раз, рассматривала варианты ЭКО, усыновления и даже успела несколько раз передумать. Но на днях заявила, что полностью готова. И решила использовать ранее замороженные яйцеклетки.

«Я вам могу сказать, что если, дай бог, все получится, то там найдется способ, как это все сделать. Ничего страшного», — подчеркнула Буланова.

Артистка спокойно относится к штампу в паспорте, возлюбленного она не торопила, но все же считает его необходимой частью совместной жизни. Считает, что если поиск партнера окончен, и спутник выбран, необходимо подтвердить свои чувства документом. На Руднева артистка, по собственным словам, не давила и даже не делала намеков. Это она считает унизительным для женщины. Венчание в церкви — тоже необходимо, даже более, чем печать в паспорте.

«Если ты не венчанный, то всегда можно развестись. Вот если бы у меня какой-то из предыдущих браков был венчанный, то я бы, конечно, не развелась никогда, потому что перед Богом дала клятву. Гражданский брак — это тот, что зарегистрирован в записи актов гражданского брака, а венчанный — это действительно настоящий, но их у меня не было», — поделилась Буланова.

Новая волна популярности

Лето 2025 года стало пиком популярности Татьяны Булановой среди молодежи поколения Z. Все началось с ролика, где певица исполняет песню, а позади нее — танцоры с неподражаемой энергетикой. Интернет сошел с ума: мемы, ремиксы, комментарии заполонили соцсети.

Вирусное распространение в TikTok хитов «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» привело к резкому росту интереса. По словам певицы, неожиданный успех стал сюрпризом для всей команды. А на пародии коллег, включая бывшего мужа, отреагировала с юмором: похвалила старания, но «в команду не включила».

Сегодня Татьяна Буланова снова на волне: ее песни звучат в караоке, в душе и под TikTok‑ролики. Концерты собирают полные залы, а фанаты с восторгом встречают каждое выступление.

