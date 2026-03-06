«Убедительный пример»: в Пентагоне заявили о военном преимуществе России

Дарья Бруданова
Автономные технологии больше не перспективные, а стремительно развивающиеся реалии в условиях боевых действий.

В Пентагоне рассказали о военном преимуществе России

Фото: © РИА Новости/Алексей Агарышев

Генерал-майор Сухопутных войск США Маркс: у России есть важное преимущество

Создав испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон», Россия добилась существенного военного преимущества. Об этом заявил генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Он также сказал, что характер современных боевых действий стремительно меняется. И это, как уточнил генерал-майор, понимает каждый. Поэтому многие страны тратят огромные деньги на создание новых технологий, которые могли бы быть полезны в горячих точках.

Маркс напомнил, что в разных частях света военные уже активно используют дроны. Однако раньше о таком можно было лишь мечтать. В своем докладе военачальник обратил внимание присутствующих на опыт России. В частности, речь шла о центре перспективных беспилотных технологий «Рубикон». По его мнению, именно это является «фундаментально новой командной структурой, созданной для развертывания автономных систем в больших масштабах и с высокой скоростью». Это, как отметил Маркс, одна из причин успехов российской армии в украинском конфликте.

