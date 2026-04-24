Иран может сделать исключение для России в вопросе пошлин за проход через Ормуз
Тегеран не раз заявлял, что пролив будет перекрыт до полного снятия морской блокады США.
Фото: Reuters/Stringer
Иран предусмотрел исключения для ряда дружественных стран, включая Россию, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА Новости.
«В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем — не знаю», — отметил дипломат.
Тегеран объявил о планах взимать пошлины после нападения США и Израиля, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности Ормузского пролива.
Свободный проход судов через нефтяную артерию — принципиальный вопрос для Ирана. Тегеран не раз заявлял, что пролив будет перекрыт до полного снятия морской блокады США.
Безопасность в проливе обеспечивают скоростные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они патрулируют акваторию под национальным иранским флагом.
При этом окно для дипломатии исламское государство все же оставило. Движение грузовых судов через Ормузский пролив возможен, к примеру, через безопасный маршрут рядом с островом Ларк.
Суда, которые хотят пройти по безопасному маршруту, должны соблюдать требования Ирана и заранее согласовать свои действия. Если этого не произойдет, то военнослужащие могут открыть огонь по кораблю.
