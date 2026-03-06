Сотрудники отеля дали мужчине ключ от номера женщины, которую он изнасиловал

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Предложенная компенсация от представителей гостиницы вызывала смех.

Могут ли сотрудники отеля дать ключ от чужого номера

Фото: 5-tv.ru

Express: сотрудники отеля дали мужчине ключ от номера изнасилованной им женщины

В Великобритании мужчина проник в номер отеля и изнасиловал женщину. Ключ от комнаты ему дали сотрудники гостиницы. Об этом сообщает Express.

Инцидент произошел, когда жертва впервые остановилась в отеле одна после вечеринки. Злоумышленник обманул работников ресепшена, назвавшись парнем женщины. Так он получил дубликат карты доступа.

Проснувшись ночью, пострадавшая обнаружила мужчину в своей постели в момент совершения преступления.

Она заявила, что разочарована действиями администрации. Сотрудники не только допустили нарушение протоколов безопасности, но и предложили ей в качестве компенсации лишь 30 фунтов стерлингов (около трех тысяч рублей). Женщина назвала это настоящим оскорблением.

Пострадавшая подчеркнула, что гостиница полностью провалил обеспечение ее безопасности, позволив постороннему человеку зайти в запертую комнату посреди ночи без какой-либо проверки.

«Если я зарегистрировалась одна и бронь только на меня, почему вы считаете нормальным впускать кого-то ночью, пока я сплю? Было бы лучше хотя бы разбудить меня, позвонить в номер или подняться. Все что угодно лучше, чем просто отдать ключ», — отметила она.

В отеле заявили о том, что мужчина якобы показал текстовые сообщения для подтверждения личности. Жертва опровергла эту информацию, пояснив, что у них даже не было номеров телефонов друг друга.

Расследованием дела занималась полиция, представители которой приветствовали суровый приговор Королевского суда.

Представители гостиничной сети позже признали, что сумма возврата была неуместной. Однако они продолжили настаивать на том, что персонал следовал установленным процедурам.

Женщина, в свою очередь, выразила надежду, что этот случай заставит руководство компании пересмотреть свои правила, чтобы предотвратить подобные происшествия для других гостей.

