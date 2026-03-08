Обмани свой мозг: как заставить себя тренироваться без лишних усилий

Daily Mail: для тренировок в удовольствие нужно внедрять психологические приемы

Эксперты по фитнесу представили методики, позволяющие сохранять мотивацию к спорту на постоянной основе. Специалисты подчеркивают, что ожидание «вдохновения» перед началом занятий является проигрышной стратегией. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо жестких графиков и изнуряющих тренировок рекомендуется внедрять психологические приемы, которые превращают спорт из изнурительной обязанности в естественную часть повседневной жизни.

Персональный тренер Кэролайн Идиенс с 25-летним стажем советует использовать метод «наслоения привычек». Суть заключается в том, чтобы привязывать новое упражнение к уже существующему ритуалу, например, к утреннему кофе.

«Сигнал к действию важнее, чем энтузиазм», — отмечает эксперт.

Отмечается, что также важно сменить внутреннюю установку с «я пытаюсь стать подтянутым» на «я — активный человек».

Такой подход, по мнению психологов, исключает мышление по принципу «все или ничего», которое часто приводит к срывам и отказу от тренировок.

Для поддержания тонуса Идиенс рекомендует чаще бывать на природе, так как даже бодрая прогулка в светлое время суток улучшает работу сердца и выносливость.

Еще одним эффективным способом является поиск компании. По данным исследований, каждый четвертый человек использует спорт как способ социализации. Групповые занятия создают чувство ответственности и поддержки.

Специалист резюмирует, что успех в фитнесе строится на «неидеальных неделях», когда человек продолжает двигаться вопреки отсутствию настроения, опираясь на заложенные рутины.

