Вероломство супруги: дизайнер свадебного платья принцессы Дианы разорился

Daily Mail: дизайнер свадебного платья принцессы Дианы разорился

Дизайнер Дэвид Эмануэль, который в 1981 году вместе с супругой Элизабет создал самое узнаваемое свадебное платье в истории — наряд принцессы Дианы для венчания с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III) — потерял обе свои компании. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно недавно поданным документам, Licensed to Design, основанная в 2002 году, и Renaissance Man, созданная в 2018-м, признаны банкротами. Общая задолженностью компаний составляет почти 300 тысяч фунтов стерлингов (около 31,5 миллиона рублей).

Ликвидаторы отмечают, что активы предприятий на сумму 164 тысячи фунтов оцениваются как «неопределенные к реализации». Это фактически лишает кредиторов надежды на возврат средств.

Предыстория проблем

Для Дэвида Эмануэля это не первые финансовые трудности — ранее он уже сталкивался с проблемами после развода с Элизабет в 1990-х.

В 2024 году модельер проиграл судебный процесс против бывшей жены. Он утверждал, что Элизабет нарушила его авторские права, воспроизводя рисунки их совместных дизайнов и продавая их без его согласия.

Дело закончилось мировым соглашением, условия которого не разглашались.

Представитель дизайнера сообщил, что сам Дэвид пока недоступен для комментариев.

Легендарное платье

Созданное супругами Эмануэль платье для свадьбы леди Дианы Спенсер и принца Чарльза 29 июля 1981 года до сих пор остается одним из самых знаменитых свадебных нарядов в истории.

Платье цвета слоновой кости из тафты и кружева с 25-футовым (более 7,5 метра) шлейфом в прямом эфире увидели около 750 миллионов человек по всему миру.

Стоимость наряда на тот момент оценивалась в 115 тысяч долларов, что с учетом инфляции в 2026 году составляет примерно 448 500 долларов.

Однако в пересчете на современные деньги это платье самое доступное из трех знаменитых королевских нарядов. Свадебное платье Кейт Миддлтон 2011 года сегодня стоило бы около 627 тысяч долларов, а наряд королевы Елизаветы II 1947 года и вовсе оценивался бы в 1,6 миллиона долларов.

